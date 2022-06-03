超级决赛轻取意大利 梅西：阿根廷准备好 来临世界杯对抗任何球队

阿根廷队将不败纪录延长至32场，也既是自2019年美洲杯半决赛不敌巴西后，阿根廷就再也没有输掉任何一场比赛，创下了队史最长的不败佳绩。

（伦敦综合电）在南美与欧洲对抗赛上，南美洲冠军阿根廷证明棋高一着，3比0完胜欧洲冠军意大利。

阿根廷球星梅西（Messi）虽然没能在这场比赛进球，却创造了其中两个进球，这名效力于法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的球星赛后更表示，尽管意大利未能取得今年底卡塔尔世界杯的参赛资格，这仍是世界杯复赛甚至是半决赛级别的赛事，证明球队已经做好准备，在来临世界杯与任何球队对抗。

阿根廷队创下32场不败纪录

这场由南美洲冠军对垒欧洲冠军的足球赛也称“超级决赛”，前天是历史上第三次主办这项比赛，之前的两次分别是在1985年与1993年。阿根廷是在2021年的美洲杯决赛击败巴西后，以南美洲冠军身份出赛，意大利则是去年的欧锦赛冠军，戴着欧洲冠军的光环出战。

前天的3比0完胜也令阿根廷队将不败纪录延长至32场，也既是自2019年美洲杯半决赛不敌巴西后，阿根廷就再也没有输掉任何一场比赛，创下了队史最长的不败佳绩，与意大利所保持的国家队最长不败纪录（37场）只有五场的距离。

马丁内斯（Martinez）开赛后第28分钟于梅西的助攻下拔下头筹；半场伤停补时，这名进球功臣又助攻迪马里亚（Di Maria），助阿根廷将半场优势扩大至2比0。下半场比赛，双方都无法取得进球，一直到伤停补时第四分钟，迪巴拉（Dybala）才在梅西的助攻下攻入比赛的最后一个进球。

梅西：这是世界杯复赛 甚至半决赛级别的比赛

未能进球，却有两次助攻的梅西赛后表示，球队不论是在控球还是没有球权的时候，都保持着清晰的思路，踢了一场漂亮的比赛。

他说：“这是一场美丽的决赛。我们知道这将是一场精彩的比赛，一个成就冠军的美丽舞台，幸运的是我们夺冠了。

“这支队伍正在不断成长。我们能继续提高强处，增加变化。这又一次证明，这个团队已经准备好了。正如我之前所说，我们已经准备好与任何球队对抗。今天对阵优秀的意大利队是巨大考验。尽管他们没能获得世界杯参赛资格，仍是个伟大的团队，这样的比赛等同于世界杯复赛或半决赛级别。”

意大利主帅：阿根廷理应获胜

这是意大利队去年夺下欧锦赛冠军后，短短数个月内所遭遇的第二场重大打击。在昨晨的惨败之前，他们也未能从世界杯欧洲区外围赛出线，连续两届无缘这四年一度的足球盛会，主帅曼奇尼（Mancini）赛后表示，上半场球队尚能与阿根廷对抗，但到了下半场却兵败如山倒。

他说：“在第一个进球之前，比赛是平分秋色的，之后他们压倒了我们。他们的体能比我们强很多，理应获胜。

“我再次强调，0比0时双方势均力敌，我们两个不该犯的失误让他们取得了两个进球，这样的失误我们通常不会犯。之后比赛就变得更加复杂，因为他们的球员懂得如何控制比赛，如何保持这样的优势。

“我们应该攻入一球，让比赛再生悬念，但我们下半场未能做出足够的努力扭转局面。我们应该把握住上半场的机会。”