NBA总决赛首场：末节狂砍40分凯尔特人逆转胜勇士

凯尔特人全场命中21记三分球，单单在第四节一节就投中九个三分球。在三分雨的伴随下，凯尔特人第四节上演大反攻，在总决赛首场比赛中逆转获胜。

（旧金山综合电）美国职业篮球赛（NBA）总决赛昨天上午（新加坡时间）开战，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）最后一节上演了一波不可思议的攻势，最终120比108在客场掀翻金州勇士（Golden State Warrior）。凯尔特人取得总决赛开门红。

勇士头号球星柯里（Curry）首节就得到21分，而凯尔特人的头号球星塔特姆（Tatum）全场只得到12分，但勇士并没有因此在比赛中占到上风，在上半场结束时，凯尔特人反倒领先两分。

勇士第三节火力全开，威金斯（Wiggins）面对塔特姆予取予求，单节得到12分，柯里也再次找到手感，单节得到九分。勇士在第三节净胜14分，第三节结束时，勇士已经领先12分。

然而谁都没能想到，第四节开始后，勇士突然全队失去状态，而凯尔特人三军用命，不断追分。第四节一开场凯尔特人就打了一个9比0的得分高潮。勇士好不容易依靠汤普森（Thompson）投中一记三分试图稳定局面，凯尔特人迅速还以颜色。

布朗（Brown）、普里查德（Pritchard）先后命中一记三分，之后怀特（White）和霍福德（Horford）更是一人连续命中两记三分。凯尔特人连续投中六个三分球，用勇士的方式彻底打蒙了勇士。

凯尔特人最后一节单节命中九记三分球，一共得到40分，勇士完全无力回击，单节仅得16分。虽然全队在本场赛前都没有一次总决赛经验，但凯尔特人还是在客场取得首场总决赛的胜利。

36岁的老中锋霍福德得到26分，是凯尔特人全队最高分。候补上阵怀特得21分。布朗和斯马特（Smart）分别得到26分和18分。

塔特姆：赢球就不介意得分少

赛后谈到末节大反击，怀特说：“对手在第三节火力全开，我们必须要团结一致，让对手慢下来。我们调整了一些防守，迫使对方打得更费劲。我们防下了对手，然后在场上跑起来打。”

塔特姆虽然得分不高，但贡献了13次助攻。他说：“队友投中了很多关键的球，最重要的是我们赢了……我尽量在其他方面为球队做贡献。我只关心如何赢得总冠军，如何赢得这场胜利，我们做到了，这是此刻唯一重要的事情。我当然不希望我的投篮手感这么差，但如果能一直赢球，那也是可以接受的。”

第二场比赛将于新加坡时间下周一上午8时，在波士顿开打。在柯里时代，勇士从未在季后赛中0比2落后过。汤普森说：“我知道我们在第二战会打得更好，我会打得更好。”柯里本场得到34分，汤普森得15分。