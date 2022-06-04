詹姆斯净资产超过10亿美元

（洛杉矶法新电）据《福布斯》（Forbes）杂志报道，洛杉矶湖人（LA Lakers）当家球星詹姆斯（James）净资产超过10亿美元（约13亿7000万新元，1美元约1.37新元，下同），是历来首名净资产超过10亿美元的现役篮球运动员。

詹姆斯去年收入高达1亿212０美元，是收入第二高的现役运动员，仅次于1亿3000万美元的阿根廷足球巨星梅西（Messi）。

在他19年NBA生涯中，詹姆斯仅工资一项就进账3亿8500万美元。此外他还通过各种赞助合同，获得了超过9亿美元的巨额收入。

詹姆斯积极投入商业投资。其中最著名的投资相信是在芬威体育集团，詹姆斯在芬威拥有9000万美元股份。因为投资芬威缘故，詹姆斯也是英超豪门利物浦（Liverpool）的小老板。

詹姆斯主演的电影《空中大灌篮：新传奇》（Space Jam：A New Legacy）去年上映未受好评，但詹姆斯在娱乐业的投资还是卓有成效。他在媒体娱乐公司SpringHill拥有3亿美元股份。

此外，詹姆斯的资产包括火焰披萨（Blaze Pizza）餐厅的3000万美元股份，房地产投资约8000万美元，现金和其他投资超过5亿美元。

詹姆斯是历史首名净资产超过10亿美元的现役篮球运动员。放大到所有篮球员，詹姆斯的净资产仍位居“飞人”乔丹（Jordan）之后。

《福布斯》估计，乔丹的净资产总额超过17亿美元。不过，乔丹净资产超过10亿美元是在2014年，当时乔丹51岁，早已退役。詹姆斯如今37岁，他的NBA生涯仍未结束。