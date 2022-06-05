伊加横扫可可再夺法网女单锦标

决赛迎战美国的可可，赛会头号种子、世界第一的伊加仅用时1小时左右便以2比0直落两盘胜出，继2020年法网之后再进账多一个大满贯冠军。

（巴黎综合电）世界排名第一的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）延续她的连胜之旅，她在昨天晚上（新加坡时间）的法国网球公开赛女单决赛中以6比1、6比3横扫美国新秀可可·高芙（Coco Gauff），夺得个人职业生涯第二座大满贯锦标。

伊加毫无悬念地夺冠，这场胜利不仅巩固她的世界头号女单之位，还追平了维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）在2000年保持的21世纪最长连胜纪录（35场）。不得不提的是，这是伊加今年赢得的第六个单打锦标。

这场比赛仅用时68分钟，18岁的可可丝毫不是伊加的对手，非受迫失误居高不下，对手的快节奏和上旋球也让她无所适从，最终输掉比赛。即便如此，她已成为了法网21年来最年轻的决赛选手。

男单方面，在鲁德（Ruud）年幼的时候，他通过电视看了很多网球比赛，并梦想有一天能打进大满贯决赛。今天晚上，他将和自己的偶像、13次赛会冠军纳达尔（Nadal）争夺冠军。

鲁德与偶像纳达尔争冠

鲁德昨天在半决赛以3比6、6比4、6比2、6比2逆转击败克罗地亚好手西里奇（Cilic），成为史上首位晋级大满贯男单决赛的挪威球员。

同时，鲁德也是纳达尔网校的球员，更是这名西班牙天王的忠实球迷。他能数清纳达尔在法网打过的所有决赛，以及他在这期间击败过的对手。

他说：“我看过他（纳达尔）所有的法网，很高兴自己也是其中一位和他在决赛交手的球员，感觉很棒。在我的职业生涯结束后，成为这其中一员是我可以一直炫耀的事。”

鲁德之前和乔科维奇（Djokovic）以及费德雷尔（Federer）交手过，就是一直没碰过纳达尔。对他来说，在法网决赛挑战这位21次大满贯得主是这项运动“最大的挑战”，几乎是不可能的任务。

“我会试着去享受它。我是一个挑战者，我需要打出我有史以来最好的表现。”

鲁德希望他的成绩能激起挪威人对这项运动的兴趣。他说：“我小的时候在电视上看了很多网球比赛，有时我觉得自己不太可能在那里打球，因为电视上的球员打得很棒。我只是在想‘哦，有朝一日我自己在电视上打球会很有趣’”

他的决赛对手纳达尔则在半决赛收获德国好手兹维列夫（Zverev）的退赛礼。

三号种子兹维列夫连续两年止步于法网男单四强，这一次还遭遇了严重受伤。他在与纳达尔的比赛进行到第二盘最后阶段时，为了救球不慎扭伤右脚脚踝，最终借助拐杖离场。