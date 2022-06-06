全国垂直马拉松赛 7月于新达城举行

全国垂直马拉松赛（National Vertical Marathon）将在7月举行，部分热爱“跑楼梯”的国民兴趣不减，主办方希望今年有1000人报名。

44岁的陈锦雄接受《联合早报》采访时透露，他参加这项运动已经有20年，自全国垂直马拉松赛于2002年在莱佛士坊（One Raffles Place）首次展开以来，他几乎不缺席。

他说：“我跑了大约有20年，之所以选择这项运动，是因为它是路跑的另一种锻炼方式，收获也是蛮大的，而且也很容易找到组屋楼梯来跑。”

陈锦雄是运动爱好者，他过去参加过公路跑、越野跑和铁人三项等活动，现在进行的运动则是划船和游泳。

垂直马拉松的赛道就是楼梯间，只要有一座楼就能举办比赛。陈锦雄的个人最佳时间是20分2秒（3楼到100楼）。全国垂直马拉松赛的主办方是一群在南洋理工大学就读的学生。

22岁的主席钟芝琴指出，比起2019年的2000多人，今年目前只有400多人报名，她希望届时能吸引1000人参与这项跑楼梯

运动。

在疫情期间举办大型活动最大的挑战就是防疫措施一直在改变，所以他们在2020年和2021年这两年没办法进行。目前的难题是由于疫情关系导致很多国人不习惯参加这种大型活动，所以报名不比三年前热烈。

钟芝琴说：“比赛会分成团体和个人两个项目，个人赛又分成四个级别：男子、女子、青少年和老年组，目前最年长的参赛者是70多岁。”

主办方希望可以通过这样的跑步活动让全国人民，不分男女老幼都能动起来。这项比赛预计在7月左右进行，具体时间还未公布，地点是在45层楼高的新达城大厦1（Suntec City Tower 1），楼高172米。

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