帅罗助葡萄牙大胜瑞士 梅西友谊赛攻入五球

（巴黎综合电）“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和梅西（Messi）同日在国家队赛场展现实力。罗纳尔多昨天凌晨（新加坡时间）攻入两球，帮助葡萄牙在欧洲国家联赛中4比0大胜瑞士。梅西则是攻入五球，帮助阿根廷在友谊赛中战胜爱沙尼亚。

对阵瑞士一战，罗纳尔多在第15分钟就主罚自由球射门造成对方门将扑救脱手，中场卡瓦略（Carvalho）门前补射得手。早早丢球后，瑞士不得不更多压上进攻，这让葡萄牙获得了更多空间。

第35分钟，若塔（Jota）在禁区内转身做球，帅罗无人看管迎球就射，取得个人本场第一个进球。仅四分钟后，帅罗又在门前混战中取得进球，葡萄牙3比0遥遥领先。之后右卫坎塞洛（Cancelo）在第68分钟再进一球，将比数锁定在4比0。

葡萄牙主帅桑托斯（Santos）赛后再次称赞帅罗。他说：“我的队长当然是世界上最好的球员。我认为他今天的表现已经足够证明这一点了……他在比赛中的表现完全不会让我感到惊讶，这对于他来说就像家常便饭一样。”

欧国联A级第二小组的另一场比赛中，捷克2比2战和西班牙。小组赛两轮战罢后，葡萄牙和捷克同积四分，并列榜首。西班牙积两分排名第三，瑞士没有获得积分，暂时排名垫底。

阿根廷在塔林和爱沙尼亚进行了一场友谊赛，作为年底世界杯的热身。梅西在这场比赛里大放异彩，他开场就攻入一记罚球，之后不断展现着“魔法”，又接连攻入四球。阿根廷5比0大胜。

两场比赛过后，罗纳尔多在国家队的进球数已经达到117球，是国家队赛场的历史最佳射脚。梅西的国家队进球也达到了86个，超越攻入84球的匈牙利传奇球星普斯卡什（Puskas），升至历史第四位。

值得一提的是，位于罗纳尔多和梅西之间的两位射脚都是亚洲球员，分别是攻入109球的伊朗射脚阿里戴伊，以及攻入89球的马来西亚球王莫达达哈里。相信梅西有望在今年追上莫达达哈里，跻身历史前三行列。