两轮比赛后未尝胜果 法国大刀阔斧变阵仍只踢和克罗地亚

世界冠军法国只能踢和克罗地亚，两轮欧洲国家联赛后未尝胜果，丹麦则在客场制服奥地利，收获两连胜。

（斯普利特综合电）世界冠军法国在本地时间昨天凌晨的欧洲国家联赛A级第一组比赛与克罗地亚踢成1比1和局，小组两轮后未尝胜果。

在首轮小组赛，法国主场1比2败给了丹麦。昨晨比赛，法国主帅德尚（Deschamps）在首发阵容做了大刀阔斧的改变，撤换了10名球员，只留下中场特舒阿默尼（Tchouameni），姆巴佩（Mbappe）与本泽马（Benzema）这些主力战将都不在首发阵容，甚至候补出场的机会都没有，另一名前锋格里耶兹芒（Griezmann）也只在下半场替补上阵。

德尚：仍不满意比赛成绩

另一方面，首轮小组赛成功擒服法国队后，丹麦在昨晨同组的另一场比赛再接再厉，2比1拿下奥地利，取得两连胜。在目前小组的积分榜上，丹麦以六分排名榜首，奥地利三分排名第二，法国与克罗地亚则各得一分，排名第三与第四。

拉比奥特为法国拔头筹

对于大改首发阵容，德尚认为取得了不错的效果，不过他并不满意最终的成绩。

他说：“我们在比赛中领先，并且有机会攻入第二个球。很可惜我们让他们利用罚球将比分扳平了。”

“当然，这样的成绩无法满足我。不过我们也必须考虑球员的疲劳，而且还有其他比赛的考量，我被迫做出改变。这是对世界杯的很好备战。”

在克罗地亚与法国之战，意甲球会尤文图斯（Juventus）中场拉比奥特（Rabiot）在球赛第52分钟，在队友本·耶德尔（Ben Yedder）的助攻下，为法国队拔下头筹，建立1比0的优势。

不过法国无法将优势坚持至比赛结束，克罗地亚在第83分钟利用罚球机会将比分扳平。法国球员克劳斯（Clauss）禁区内对克拉马里奇（Kramaric）犯规被判罚，后者亲自操刀主罚并一蹴而就。

法国队有机会在球赛结束前攻入制胜球，可惜格里耶兹芒在过掉门将后面对空门竟然将球射偏。

格里耶兹芒陷进球荒

不论是在球会或是国家队，格里耶兹芒近期的表现都不理想，已经长达五个月无法在比赛中进球，他上一次进球是在今年1月6日代表体育马德里（Atletico Madrid）出战国王杯。

自此之后，格里耶兹芒在21场比赛都未能进球，其中17场代表体马，另外四场代表法国国家队。他在国家队的最后一个进球还是在去年11月对垒哈萨克斯坦的比赛。

丹麦收获两连胜

上一场对垒丹麦队的欧洲国家联赛，格里耶兹芒同样表现糟糕，媒体批评他在场上消失了。

这名巴塞罗那球员自去年就被租借到体马，虽然近期表现不理想，体马还是确认将继续租借他，租借合同明年到期后，体马将有买断格里耶兹芒合同的权利。在维也纳，丹麦客场2比1击败奥地利，霍伊别尔（Hojbjerg）在开赛后28分钟为丹麦首开纪录，施拉格（Schlager）在第67分钟为奥地利扳平比分，拉尔森在第84分钟为丹麦攻入制胜球。