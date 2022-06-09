新加坡力量举重女将法哈娜破硬拉世界纪录

（新加坡讯）我国女将法哈娜星期一（6日）于南非太阳城举行的世界经典力量举重（Powerlifting）锦标赛上举起200.5公斤，破女子52公斤以下公开组“硬拉”（Deadlift）世界纪录。

法哈娜赛后表示自己在比赛过程中并不知道自己举的重量是否足以赢得金牌，这名两次亚洲冠军在接受《海峡时报》的采访时说，不知道举重的重量可以防止她想太多，所以她让自己的教练来决定重量。这个方法对法哈娜产生了神奇的效果，她赢得了硬拉项目的冠军，成为新加坡历来首位赢得力量举重公开赛冠军的选手，并在世锦赛上创造新的世界纪录。

法哈娜在最后一次举起200.5公斤前，已以197公斤打破了由法国选手静香·里科在去年12月创造的196.5公斤世界纪录。

打破世界纪录之后，法哈娜并不打算就此止步，她希望激励更多的新加坡人投身这项运动。

她说：“我希望这个成就证明我们有能力做大事，我希望大家会受到鼓舞，走出自己的舒适区，发现自己的能力。”

法国两位女将诺埃米·阿拉贝尔和静香·里科分别以192.5公斤和185公斤获得硬拉项目的第二与第三名。

力量举重是一种有别于一般举重的新举重竞技项目，它包括深蹲（Squat）、卧推（Bench Press）和硬拉三个小项。法哈娜在13名参赛运动员中总排名第七，深蹲名列第九，卧推则排名第12。