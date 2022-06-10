雄狮序幕战落败 新帅：对成绩失望但为球队表现骄傲

亚洲杯附加赛

新加坡国家足球队“雄狮队”在前晚的亚洲杯外围赛第三圈首场小组赛中先盛后衰，在领先一球的情况下遭吉尔吉斯斯坦以2比1逆转，主帅西谷隆之虽对成绩感到失望，却对球队的表现感到骄傲。

这名4月底刚刚接手雄狮队教鞭的日本籍教练在赛后受访时说：“我对成绩感到非常失望，但球员们拿出了上佳表现，所以我为他们感到骄傲。”

尽管吉尔吉斯斯坦是F组世界排名最高的球队（第95名），雄狮队则排名最低（第158名），吉尔吉斯斯坦甚至占有主场之利，但雄狮队却表现出了非常积极主动的一面，开赛仅五分钟就创造了两次射门，表现让人眼前一亮，结果皇天不负有心人，宋义勇在第57分钟在伊凡的助攻下，为球队首开纪录，这是这名韩国籍归化球员第10次为雄狮队出战，取得的第二个国家队进球。

可惜的是，宋义勇却因为在第77分钟于禁区内对吉尔吉斯斯坦球员迈尔（Maier）犯规而从英雄变罪人。宋义勇在送出罚球后，吉尔吉斯斯坦队长可钦（Kichin）上前主罚一蹴而就，将比分扳为1比1。

随着迈尔在五分钟后进攻得手，主队已以2比1实现反超。

完场前六分钟，雄狮队再攻破吉尔吉斯斯坦龙门，但裁判却认定对方门将托科塔耶夫（Tokotayev）被犯规在先，因此判进球无效。

这是雄狮队在西谷隆之上任后遭遇的两连败，他们在上周的友谊赛中0比2不敌科威特，但西谷隆之却认为，球队本仗证明了他们有能力与强队分庭抗礼，只要保持这样的踢球方式，并在接下来的两场比赛中获胜，便有望晋级。

他说：“我们创造了很多机会却只进一球，但我相信我们一定能在这方面取得进步。”