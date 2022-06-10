骆建佑今与中国陆光祖争半决赛权

骆建佑昨天以2比0轻取印尼选手奇科后，今天将与中国球员陆光祖争夺半决赛权。随着许永凯和骆建贤稍后从男双次圈赛中出局，骆建佑目前是我国羽队在此站赛事中仅剩的独苗。

在前天的印度尼西亚羽毛球大师赛（超级500赛）男单首圈用时38分钟淘汰法国的托马·波波夫后，我国首号羽毛球男单选手骆建佑在昨天的次圈赛更上一层楼，用了比前天更短的35分钟以21比11、21比14直落两局力压世界排名第46的东道主选手奇科晋级复赛。

在两人此前的三次交锋中，获胜的都是骆建佑，而随着这场胜利，世界排名第10的骆建佑已将对垒奇科的交手纪录改写为4比0。

在昨天的首局比赛中，骆建佑一开始就建立了4比0的领先优势，虽一度被奇科追至6比6，但随着比赛的推进，骆建佑已渐渐扩大领先优势，最终以21比11轻松拿下首局。

尽管次局的比分差距没有首局大，但在首局数度被奇科反超的骆建佑在第二局却全程处于领先，没有一刻落后。

男双组合许永凯和骆建贤 不敌东奥冠军台湾组合

在以21比14再胜一局后，骆建佑报到复赛，今天将与中国球员陆光祖争夺半决赛权。

25岁的陆光祖目前世界排名第26，他在昨天的次圈赛以两个21比12力挫世界排名第33的韩国选手许侊熙。

倘若骆建佑能继续挺进，他将在半决赛中对垒在迪拜训练营中一起练球的印度名将叻斯亚·森或三号种子、台湾的周天成。若能打进决赛，他则可能对上世界头号男单安赛龙或五号种子、马来西亚的李梓嘉。

昨天登场的新加坡选手还有许永凯和骆建贤，日前在男双首圈赛中以2比1逆转战胜马来西亚组合阿兹林与林钦华的他们，昨天次圈赛对垒来自台湾的东京奥运会冠军组合王齐麟与李洋却已无能为力。

不过，能在首局将“麟洋”组合逼至21比23，次局以16比21落败，许永凯和骆建贤也算是虽败犹荣。

双方在首局一共12次平手，许永凯和骆建贤甚至一度以17比14反超，但“麟洋”组合始终技高一筹，最终以23比21惊险拿下首局。

我国双打好手许永凯在这站比赛依旧是双线作战，但他的印尼大师赛征程已随着他昨天止步男双次圈而告一段落。

许永凯与妻子陈薇涵在混双赛中抽到下下签，前晚首圈就硬碰东京奥运会亚军得主、中国的郑思维与黄雅琼，结果被对手以21比10及21比8横扫，整场比赛只用了25分钟，骆建佑也因此成为了新加坡羽毛球队在印尼大师赛中仅剩的独苗。