葡萄牙两连胜升上榜首 西班牙力挫瑞士拿下首场胜利

欧洲国家联赛

葡萄牙两球轻取捷克，在欧洲国家联赛以两胜一和的战绩高居第二组积分榜榜首位置，西班牙则在同组另一场比赛一球小胜瑞士，取得本次比赛的首场胜利。

（里斯本综合电）葡萄牙在上半场短短五分钟内连进两球，2比0击败捷克，在欧洲国家联赛A级第二组积分榜上暂居榜首。西班牙也在同组的另一场比赛1比0击败瑞士，取得本次比赛的首场胜利，位居葡萄牙之后。

经过三轮比赛后，葡萄牙在积分榜上累计七分领跑，西班牙五分，捷克四分排名第三，瑞士则三战全败，零分垫居榜末。

席尔瓦两助攻让葡萄牙获胜

2022年卡塔尔世界杯，葡萄牙几经波折，经历过附加赛的钢索后才取得正赛资格。不过在这次的欧洲国家联赛，葡萄牙恢复了勇态，在首场小组赛1比1踢和西班牙后，第二轮比赛4比0轻取瑞士，再加上昨晨的这场2比0胜利，令他们在小组稳居榜首位置。

效力于英超球会曼市（Manchester City）的后卫坎塞洛（Cancelo）在球赛第33分钟为葡萄牙拔下头筹，边翼格德斯（Guedes）在五分钟后锦上添花，写下最后的比分。坎塞洛和格德斯的进球，都来自另一名曼市球员贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）的助攻。

在落后两球下，捷克队尝试在下半场利用防守反击收复失地，并一度创造了很好的进球机会，可惜瓦茨拉夫·尤雷卡（Vaclav Jurecka）在三打二的有利环境下将球射偏，捷克最终只能以0比2吞下败果。

葡主帅桑托斯：球员都已经很累

来临星期天（新加坡时间星期一凌晨），葡萄牙将作客榜末的瑞士，有望进一步拉开积分榜差距。西班牙则主场布阵迎接捷克的挑战。

对于对垒瑞士的第四轮小组赛，葡萄牙主帅桑托斯（Santos）说：“瑞士？我们再看吧。其实球员已经很疲累。”

这很正常。贝尔纳多（席尔瓦）已经很累了。他是名关键球员，但是他没体力了，他踢得很辛苦。不过不仅是他，其他一些球员也没体力了，尤其是那些需要从后场推前协助进攻的球员。”

桑托斯也指出，因为体力问题，造成球队无法在下半场创造更多进球机会。

他说：“比赛节奏慢了下来，葡萄牙继续握有控制权，但是无法发动有深度的进攻，迫使对手后退。”

捷克主帅希尔维：上半场太被动

所以我们的空间变小，也很难有连接性的跑位。有两三次，我们能创造更好的机会，不过球员都很疲累，他们无法有效施压，这导致对手有更多的控球权，我认为是因为疲累的原因。”

捷克主帅希尔维（Silhavy）则承认球队上半场踢得太被动，发挥也不如对垒西班牙的比赛。捷克在上一轮比赛2比2踢和西班牙。

他说：“我们没有踢得像对垒西班牙时好，当时我们防守很严密。”

今天我们犯了两个战术错误，结果丢失了两球。下半场表现有所改善，也有进球机会，可惜我们还是未能取得进球，我们是可以让比赛变得更有悬念，更有趣的。”

在瑞士主场对垒西班牙的比赛，萨拉维亚（Sarabia）在开赛后13分钟，在队友略伦特（Llorente）的创造下，攻入了全场唯一进球，为球队取得本次比赛至今的第一场胜利。此前不论是在对垒葡萄牙或是捷克的比赛，西班牙都只能和局收场。