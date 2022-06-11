力克中国陆光祖 骆建佑挺进半决赛

印尼羽球大师赛

骆建佑利用速度优势，整场比赛都控制着局面。中国球员陆光祖在第二局一度19比17领先，有望将比赛拉入决胜局，但骆建佑运用网前优势连得四分，最终获胜。

我国羽毛球名将骆建佑昨天在印度尼西亚羽毛球大师赛中2比0力克中国球员陆光祖，成功打入半决赛。骆建佑将在半决赛面对中华台北名将周天成。

即将年满25岁的骆建佑世界排名第10，几乎同龄的陆光祖世界排名第26。由于世界排名第七的谌龙几乎处于退役状态，世界排名第16的石宇奇正遭中国羽协内部禁赛，陆光祖目前是中国羽毛球实际上的一号男单。

骆建佑在首局比赛中明显占据上风，凭借速度上的优势控制比赛节奏。在3比4落后时，骆建佑打出一波8比1的得分高潮，11比5领先进入局间休息。之后骆建佑一直保持优势，21比15赢下首局。

第二局中，骆建佑开始时失误增多，陆光祖也表现得非常顽强。骆建佑一度15比12领先，但陆光祖打出一波7比2，反倒19比17领先，几乎将比赛拖入决胜局。

骆建佑此时没有慌乱，立足于自身优势成功连得四分，21比19胜出。陆光祖最后一球在压迫下回球出界，骆建佑兴奋得倒地庆祝胜利。

骆建佑赛后告诉《联合早报》说：“在17比19落后时，我就是专注在网前，打得更有侵略性，同时又要保持耐心，这并不容易，我很高兴我把握得很好。”

对于整场发挥，骆建佑说：“我觉得我打得不错，比赛也控制得很好。我很高兴能够赢球。”

印尼大师赛是世界羽联世界巡回赛超级500级别赛事。骆建佑半决赛对手是世界排名第四的周天成。这场比赛将在今天下午约3时举行。星和SPOTV波道将直播赛事。

周天成昨天在复赛中2比1战胜近来状态不俗的印度选手拉克森晋级。骆建佑之前和周天成交手过四次，战绩两胜两负。最近的一次正是去年的印尼大师赛，当时骆建佑不在状态，10比21、12比21连输两局败北。

男单另一个半区中，东京奥运冠军、丹麦名将安塞龙昨天复赛21比13、21比9轻取中国香港名将伍家朗。

东京奥运季军、印度尼西亚名将安东尼·金廷则与马来西亚名将李梓嘉陷入苦战，在18比21先输一局的情况下，金廷以21比16、21比15连胜两局，得以晋级。安塞龙和金廷将在半决赛中相遇。