印尼羽毛球大师赛 对手决胜局连取两分获胜 不敌周天成 骆建佑无缘决赛

骆建佑苦战三局后不敌赛会三号种子“台湾一哥”周天成，但他对自己的表现感到满意，并希望能保持这个稳定性。我国羽队在本届印尼大师赛征程已告一段落，下一场比赛是后天开打的印尼公开赛。

我国羽将骆建佑昨天傍晚在印度尼西亚羽毛球大师赛（超级500赛）男单半决赛1比2不敌“台湾一哥”周天成，无缘决赛。

在这场赛会八号种子与三号种子的对决中，双方在首局互有攻守，骆建佑以9比5领先后被周天成反超至11比10进入局间休息，比赛重新开始后周天成连续得分，最终21比16先下一城。

次局易边再战，骆建佑打出11比2的梦幻开局，多拍相持中调动对方，消耗周天成的体力，找到缝隙便杀球得分，不断拉开比分差距，以21比8扳回一城，将比赛拖入决胜局。

骆建佑和周天成在决胜局打得旗鼓相当，后者在前半段比赛处于领先地位，不过骆建佑在比赛最后关头发力，将比分追至16比16，两人激战至19比19时，周天成一鼓作气连下两分，取得决赛资格。

骆建佑赛后告诉《联合早报》：“今天我和周天成都打得很好，总的来说我非常满意自己的表现，希望可以保持自己的稳定性。比赛直到最后一刻都非常激烈，双方都有可能是最后的胜者，周天成今天打了很多漂亮的网前球。”

周天成决赛挑战安赛龙

这是骆建佑第五次挑战周天成，在前四次对决中两人以两胜两负打成平手，此役战罢，台湾球员将交手纪录改至三胜两负。

世界排名第四的周天成今天将挑战世界排名第一的安赛龙。东京奥运会金牌得主安赛龙在另一场半决赛轻松胜出，以21比15、21比15横扫东道主球员安东尼。

随着骆建佑出局，新加坡羽队在本届印尼大师赛征程已告一段落，他们的下一场比赛是后天开打的印尼公开赛（超级1000赛）。骆建佑的首圈对手是韩国的许侊熙。

多地球员食物中毒 我国选手不受影响

据本区域媒体报道，入住雅加达世纪公园酒店的多名球员出现食物中毒的状况，其中包括马来西亚、泰国、香港和韩国球员，一共20人左右。

对此，印尼羽总表示遗憾，并将就此事进行调查。印尼羽总（PBSI）发言人布罗托说，到目前为止，受影响的球员或球队经理尚未向组委会提交任何正式报告，而部分患者在没有通知大会的情况下，选择前往其他医院接受治疗，导致当局无法掌握确实的人数。

据报道，食物中毒的马国选手包括陈炳顺、苏伟译和谢定峰等，还有在医院上传吊点滴照片的东运会金牌得主泰国球员李美妙，“韩国一姐”安洗莹也因患上了肠炎退赛。

我国羽总受询时说，新加坡球员虽也住在世纪公园酒店，不过他们情况良好，没有食物中毒迹象，也不清楚这件事。