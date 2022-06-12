主场战和意大利 三狮欧国联三场不胜垫底

本地时间今晨的欧国联A3组焦点战，主场出击的“三狮军团”英格兰和意大利在轮换多名主力下，只能在莫利诺球场以0比0握手言和，3场小组赛只得2和1负 ，只好在小组垫底。

这俨然是去年欧锦赛决赛的重演，当时三狮在主场不敌意大利，无缘捧杯，无奈无力破门，三狮无力复仇。

意大利虽仅得1分，但德国客场也仅以1比1逼和匈牙利，得以1胜2和高居小组榜首，三狮则敬陪末座。

斯特林空门不进 三狮3场1进球

两队都轮换多名球员，其中三狮收起包括凯恩（Kane）等7人，意大利则轮换多达9人。不过两队开赛后就积极抢攻，第9分钟，三狮快速反击，斯特林（Sterling）带球到禁区前沿后送出精准直塞，芒特（Mount）迅速前插起脚抽射，球击中横梁弹出，前锋亚伯拉罕（Abraham）跟进头球攻门但顶偏。

意大利的攻门也同样具有威胁性，第25分钟，中场佩莱格里尼（Pellegrini）前点传球，托纳利（Tonali）迎球推射被三狮门将拉姆斯代尔（Ramsdale）神勇扑出。

第45分钟，意大利中场佩西纳（Pessina）禁区右侧带球内切，摆脱调整后射门，拉姆斯代尔再度立功，飞身将球托出横梁。半场战罢，两队颗粒无收。

易边再战，后卫里斯·詹姆斯（Reece James）第52分钟前场右路横传到禁区内，斯特林近距离推射空门却射飞，错失最佳进球机会。

三狮过后连换数人，凯恩和鲍恩（Bowen）替补登场，但没能带来太大的改变，最终两队以0比0握手言和。

值得一提的是，三狮在3场比赛仅凭借凯恩对垒德国时攻进1个罚球，锋线依然提振无力，引来不小的批评声浪。

索帅：锋线不够犀利

英格兰主帅索思盖特（Southgate）指出，三狮获得数次非常好的机会，但前场球员不够犀利而没能把握机会。

“意大利是一支很强且组织有序的球队，我们把球交给了前场球员，但前场的表现不够锐利。虽然如此，我对整体表现还是感到满意。”

他指出，三狮非常依赖凯恩和斯特林，这显然是三狮想要解决的问题。“我认为我们踢得还是不错的，以59%的控球率结束了比赛，球队创造了很多机会，但当你创造出这些机会时，你需要将其转化成进球，不幸的是，我们今晚没能做到。”