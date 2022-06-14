西班牙力克捷克小组积分反超葡萄牙

西班牙发挥稳健，力克捷克登顶欧国联A级第二小组积分榜首位。这场比赛结束也意味着西班牙球员们终于结束漫长赛季，得以开始休假。

（马拉加综合电）在昨天凌晨的欧洲国家联赛A级第2小组比赛中，西班牙发挥稳健，主场2比0战胜捷克。而葡萄牙在“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）缺阵的情况下，客场0比1不敌瑞士。西班牙取得连胜，反超葡萄牙在第二小组中领跑。

西班牙在第24分钟就打破场上僵局。皇家马德里（Real Madrid）球员阿森西奥（Asensio）送出一记妙传，索莱（Soler）攻门球进。之后在下半场候补上阵的萨拉比亚（Sarabia）再进一球，将比数锁定在2比0。

从比赛过程来看，西班牙胜得并不轻松。门将西蒙（Simon）至少做出了五次关键扑救，才力保球队龙门不失。在才华横溢的西班牙队中，效力于毕尔巴鄂（Bilbao）的西蒙显得毫不起眼，但自从去年的欧锦赛开始，他便牢牢占据了西班牙的主力位置，他的表现也对得起主帅恩里克（Enrique）对他的信任。

对于西班牙球员而言，这场比赛是漫长赛季的最后一场比赛。经历了球会赛季后，他们又在欧洲国家联赛中连续为国家队出战四场。本场赛后终于可以进入假期。

进球功臣索莱说：“我希望在下个国家队比赛窗口仍然能够入选，然后去世界杯。不过现在我在想的就只有假期。这是一个困难的赛季，从去年东京奥运会开始就一直在比赛。我实现了很多梦想，当然我还有很多梦想希望能实现。”

另一场比赛中，葡萄牙主帅桑托斯（Santos）以轮换阵容为由，提前给罗纳尔多放假，帅罗没有随队前往瑞士。这是39岁的后卫佩佩（Pepe）第128次为葡萄牙出场，他超越出场127次的菲戈（Figo），成为葡萄牙队史上出场次数第三多的球员，仅次于189次的帅罗和146次的穆蒂尼奥（Moutinho）。

比赛开场仅58秒，瑞士就取得了进球，而葡萄牙一边防守失误的正是佩佩，他在防守传中时没有顶到球，瑞士前锋塞费罗维奇（Seferovic）甩头攻门球进。

这也是全场唯一进球，之后葡萄牙对着瑞士龙门狂轰滥炸，但始终没能取得进球。

桑托斯赛后：“我们不能在比赛开始后仅仅30秒就丢球，这是我们的失误。我们缺乏进攻性。我们当然希望能继续在积分榜榜首，但就像我一直说的那样，对阵西班牙的比赛才是决定性的。”

西班牙目前积八分排名小组榜首，葡萄牙七分位居第二，捷克和瑞士分别有四分和三分。欧国联将休战三个月，在9月25日和28日进行小组赛最后两轮比赛。葡萄牙和西班牙将在最后一轮直接对话。