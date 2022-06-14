正式加盟曼市 哈兰签约至2027年

曼市发布官方文告，宣布正式与多特蒙德前锋哈兰（Haaland）签约一份为期5年的合约至2027年。

此前报道称曼市是触发哈兰与多特在合约中的6000万欧元（约8700万新元）解约金条款，将其带到了伊蒂哈德。

该文告指出，哈兰拥有令人生畏的进球纪录，从莫尔德到萨尔茨堡红牛再到多特，已经成长为欧洲顶级前锋之一。

哈兰在过去两个半赛季为多特出场89次攻进86球，荣膺2020/21年赛季德甲最佳球员。此外，他在国家队中的表现同样出色，在代表挪威出战的21场比赛中攻进20球。

曼市足球总监贝吉里斯坦（Begiristain）谈到哈兰时表示：“我们已经关注他好几年，很高兴能把他带到曼市。哈兰是一个伟大的天才，在过去的几个赛季中，都是欧洲最好的前锋之一，进球数据非常出色。他在多特及欧冠的表现，都证明了他可以在最高水平的赛事取得成功。”

他指出，哈兰年仅21岁，潜能无限，曼市也确信他能在这个体系中持续出色表现。

哈兰: 相信能在这里实现雄心

哈兰追随他父亲的脚步再次身披曼市战袍，曼市还特别选在和老哈兰在22年前从利兹转会曼市的同一天宣布哈兰的加盟。

在正式签约后，哈兰表示曼市有世界级的球员及历史最佳主帅，相信能实现他的雄心壮志。

他说：“这对我和我的家人来说是一个值得骄傲的日子，我出生在英格兰，一直都是曼市球迷，也非常了解球会。我一直在看曼市的比赛，最近几个赛季我一直这样，曼市的比赛风格很令人兴奋，他们创造了很多机会，这对我这样的球员来说是完美的。”

哈兰指出，曼市有很多世界级的球员，且瓜迪奥拉（Guardiola）是历史上最伟大的主帅之一，所以相信可以在曼市实现自己的目标。

“我决定签约有两个因素，在这里我感受宾至如归，此外，我想进球并赢得奖杯，我相信可以在这里做到这一点。我已经迫不及待想开始季前集训。”