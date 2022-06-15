伊山上演帽子戏法 助雄狮大胜缅甸

伊山上演帽子戏法，协助“雄狮”新加坡国家足球队在昨晚的亚洲杯第三阶段外围赛F组第三场小组赛中以6比2大胜缅甸。

雄狮队在第一场小组赛遭吉尔吉斯斯坦以2比1逆转，然后又0比1败给塔吉克斯坦，已经无望出线。虽然这场球赛已经无关痛痒，但世界排名第158的雄狮对上第152的缅甸，开赛后还是卯足全力拼搏。

第9分钟，我国翼将郭俊谊从左路挺进然后吊中，首席射脚伊山摆脱防守，势头刚猛的头球应声入网，取得他在第三阶段外围赛的第一个进球。

第16分钟，宋义勇一记低射，逃过门将的五指关，弹中门柱折射入龙门，雄狮取得2比0的完美开局。这是这名韩国裔归化球员第12次为雄狮队出战，取得的第三个国家队进球。

第43分钟，郭俊谊和伊山双刃突围，两人一二短传后，郭俊谊禁区外的远射建立3比0的优势。

缅甸下半场扳回两球，但伊山也先后攻破对手防线，再陷两城，攻入他在国家队的第15和16个进球，上演帽子戏法。前锋哈菲兹第90分钟在禁区边缘为雄狮锦上添花，将最终比数锁定为6比2。

2023年亚洲杯由之前的16支参赛队伍扩军到24支。雄狮仍无法从外围赛晋级。越南、泰国、香港和印度等历史战绩与雄狮相当的球队都已获得正赛资格。雄狮至今唯一一次亮相亚洲杯是在1984年，当时我国是比赛东道主。