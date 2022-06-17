骆建佑再轻取波波夫 今与李梓嘉争半决赛权

骆建佑在昨天轻取波波夫后，今天将与李梓嘉争男单半决赛席位。

继上周的印度尼西亚羽毛球大师赛之后，骆建佑昨天再与法国球员托马·波波夫在印尼羽毛球公开赛次圈赛狭路相逢，结果和上仗一样，骆建佑以直落两局轻取对手，昂首挺进复赛。

骆建佑上周以21比14、21比13淘汰波波夫，昨天则是以21比16、21比9获胜。两场比赛用时差不多，都是稍稍超过半小时，但骆建佑却认为，波波夫这次的状态比上一次更好，对他而言，昨天比赛最大的不同是，教练兼新加坡羽毛球国家队单打主教练何殷聪因确诊冠病无法在场边督战，但骆建佑并没有让教练失望，同样以2比0击退对手。

事实上，骆建佑一开场就表现强势，一波7比0打得波波夫毫无还击之力，最大比分差距的一次是14比5，但波波夫之后却渐入佳境，一度将比分追至16比18，所幸骆建佑稳住阵脚，连得三分以21比16锁定胜局。

第二局则与首局相反，两人一开始的差距不大，但骆建佑随后越战越勇，不费吹灰之力以21比6锁定复赛资格。

这名目前世界排名第九的我国头号男单将在今天与老对手、世界排名第五的马来西亚名将李梓嘉争夺半决赛席位。

李梓嘉在昨天的比赛中以21比10、21比13轻取印度选手维尔马。

台湾一哥与东奥男双冠军出局

骆建佑与李梓嘉职业生涯曾五次交手，后者以三胜二负的战绩稍占优势。两人最后一次碰头是在今年2月于马来西亚举行的亚洲羽毛球团体锦标赛，主场作战的李梓嘉当时以21比6、21比14轻松获胜。不过在那之前，骆建佑对李梓嘉却取得了两连胜。在去年底的法国公开赛中，骆建佑以2比0击败李梓嘉，在一个月后的海洛公开赛中，双方会师决赛原本以1比1战平，但李梓嘉却在关键的第三局以12比17落后之后以伤病为由退赛，骆建佑也因此夺得了冠军。

谈到今天的复赛，骆建佑昨天在接受《联合早报》的访问时说：“我一定会在明天的比赛中全力以赴。我一直专注于提高我的稳定性，希望能拿出最佳表现，输赢是其次。”

骆建佑与李梓嘉的比赛被安排在一号球场的第五场比赛，预计在下午四时左右开打。

昨天的印尼公开赛爆出了不少冷门，其中最令人意外的无疑是在上周大师赛中闯入决赛的台湾“一哥”被世界排名第17的香港选手李卓耀以直落两局淘汰。

另外，勇夺东京奥运会男双冠军的台湾组合李洋和王齐麟在大战三局后，以16比21、21比17、14比21败给东道主组合普拉姆迪亚和耶雷米亚，男单赛会七号种子佐纳丹与女单五号种子卡罗琳娜·马琳则分别栽在中国球员拍下，前者1比2不敌赵俊鹏，后者被王祉怡以2比0淘汰。

印尼羽毛球公开赛将进行至本星期日（19日），星和205频道将从今天起直播赛事。