贝克汉姆现身乌节路 与本地球迷分享运动乐趣

受运动用品制造商阿迪达斯（Adidas）之邀，贝克汉姆昨天下午现身乌节路阿迪达斯总店参加活动。印度尼西亚粉丝长途跋涉，只求见偶像一面。

阿迪达斯昨天在位于乌节路的Adidas Center举办“We Got This 2.0”分享会，与本地公众分享运动的乐趣，以及分享身为一名运动员又是如何平衡工作与家庭等课题。

约有80名球迷粉丝受邀出席了活动，并有超过100名粉丝聚集在阿迪达斯店外苦苦等候，盼能一瞥偶像风采。

除了贝克汉姆，昨天受邀出席的嘉宾还包括社交媒体名人蔡慧莹（Christabel Chua），职业足球运动员伊山，以及DJ兼演员洁蒂·拉锡（Jade Rasif）。

现年47岁的贝克汉姆虽已退役多年，但人气依旧不减。在活动上，他与球迷们分享了自己在球会的轶事，以及如何在工作和家庭之间取得良好平衡。

他表示，在生活中与家人孩子的日常沟通很重要。“如今大家都有智能手机、平板等电子设备。把这些都放一边，多陪孩子们坐一块儿聊聊天，散散步，这些生活上的细节对我来说都特别重要。”

“我在伦敦的东区长大，父母亲都很努力工作，他们对我进行了这样的教育，当然我也希望自己的孩子们能够有礼貌，不管出身于哪个年代，哪个国家，学会尊重是基本要求。”

贝克汉姆也对现场来这么多粉丝表示感谢，他说：“感谢你们不止在球场上支持我，在我退役后仍然对我和家人给予支持。所以相信我，你们发的每一条信息，写的每一条帖文，寄给我的每一封信件，我和我的家人们都看到了，我们对此都很感激。”

印尼粉丝长途跋涉 报名截止前半小时才注册成功

现年24岁的马塞洛（Marcello）是贝克汉姆的忠实粉丝。来自印尼的他前天长途跋涉，从雅加达飞至峇淡岛后再坐船赶来新加坡，直到在报名截止前的半小时才成功注册。

他说：“我14日才收到邀请，当时的我喜极而泣。随后我马上买了张机票飞到峇淡岛，打算从峇淡岛坐船来新加坡，结果飞机又延误了4个小时。很庆幸自己能在报名截止前的半小时完成注册，真的太幸运了。”

阿迪达斯本月初在官方社交平台上发起运动，要求球迷在平台下留言一段励志的话，并从中筛选出了20名粉丝出席昨天的活动。