安赛龙戴资颖勇闯男女单决赛

安赛龙与戴资颖昨天一同上演了翻盘好戏，双方均在0比1落后的情况下连扳两局，勇闯男女单打决赛圈。

印度尼西亚羽毛球公开赛昨天迎来两场焦点大战，丹麦头号种子安赛龙2比1逆转马来西亚一哥李梓嘉，勇闯男单决赛。台湾一姐戴资颖同样2比1淘汰中国好手陈雨菲，闯进女单决赛。

安赛龙2021年强势崛起，连战连捷，收获七个男单冠军，其中还包括一枚分量最重的东京奥运会男单金牌。李梓嘉目前则排名世界第五，是李宗伟接班人。

首局比赛，两人就展开了巅峰对决，分差最大不过2分，最终李梓嘉把握住关键分的机会，以21比19率先拿下第一局。

第二局双方继续展开缠斗，李梓嘉中途失误开始增多，到了局末阶段由于分差过大，李梓嘉以11比21早早缴械投降。

决胜局，李梓嘉通过网前的不断调度，在前半程一直保持微弱的领先。但到了后半程，安赛龙还是展现出了奥运冠军稳定的实力，在将比分反超过后，以20比16率先再抢到赛点。

然而，此时安赛龙似乎有些大意，被李梓嘉连追5分，以21比20反超。关键时刻，安赛龙还是顶住了压力，连得3分，以23比21拿下决胜局。

比赛结束后，安赛龙兴奋得绕场跑了半圈。他在决赛中将面对中国选手赵俊鹏。

戴资颖第17次胜陈雨菲

女单方面，戴资颖同样是在先丢一局的情况下连扳两局，成功晋级。

首局比赛，戴资颖状态全无，开局就被陈雨菲打出个7比0。稍微稳住局面追上两分后，陈雨菲再度起势，再送出一波6比0。最终陈雨菲21比10先拿下首局。

次局比赛，陈雨菲在4比2领先的情况下，被戴资颖打出一波6比0。随后双方比分交替领先，戴资颖在关键时刻连拿3分，以26比24艰苦拿下第二局。

决胜局，陈雨菲受到体能影响，开局就以2比8落后，之后更是苦苦追分，戴资颖则愈战愈勇，以一波6比0拉开比分，最终以21比12拿下了比赛。

戴资颖在去年的东京奥运会女单金牌战中和陈雨菲激战三局，遗憾败北。在今年的泰国羽毛球公开赛中，两人又狭路相逢，戴资颖报了奥运的一箭之仇。此役战罢，戴资颖将与陈雨菲的交手记录改写为17胜4负。

戴资颖将在决赛中对垒另一名中国选手王祉怡，后者昨天在另一场半决赛中以2比0（21比15、21比10）淘汰师姐何冰娇，闯进女单决赛。这也是王祉怡首次打进超级系列赛1000等级的冠军赛。