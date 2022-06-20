张正伟勇闯50米蝶泳决赛

（布达佩斯讯）我国蝶泳选手张正伟前天在布达佩斯世界游泳锦标赛男子50米蝶泳半决赛中游出23秒03的佳绩，半决赛总成绩排名第七。他成为自约瑟林之后，又一位在世锦赛中游入决赛的我国泳手。决赛在今天凌晨举行。

张正伟在前天上午预赛中显得慢热，他23秒51的成绩在全部泳手中位居并列第14位，惊险挤进由16名泳手参加的半决赛。

半决赛中，张正伟与2017年世锦赛冠军、英国名将普罗德同在一组。第八道出发的张正伟以23秒03的成绩触壁，在本组排名第四，总成绩排名第七，晋级决赛。普罗德以22秒76的成绩排名半决赛总成绩第一。意大利泳将切孔和美国名将德雷赛尔都游出22秒79，他们三人是最大夺冠热门。

23秒03的成绩也创下了张正伟在长池50米蝶泳中的个人佳绩，比他上月在河内东运会中23秒04的成绩快了0.01秒。他有机会在决赛中游进22秒大关。

约瑟林在2015和2017年世锦赛都在50米蝶泳和100米蝶泳中游进决赛。约瑟林在世锦赛50米蝶泳的最好成绩是2017年的第五名，成绩是22秒93，这仍是目前的亚洲纪录和全国纪录，不知张正伟这次能否打破。此外，约瑟林在2017年获得的100米蝶泳铜牌也是我国在游泳世锦赛中的唯一一面奖牌。尽管没有退役，但约瑟林没有参加本届世锦赛，在约瑟林之前，我国有洪秉祥和陶李两位泳手曾游进过世锦赛决赛。

此外，在布达佩斯时间昨天上午的预赛中，我国泳手颜欣慧在女子1500米自由泳预赛游出16分32秒43的成绩，排名第14，没能进入决赛。这一项目预赛第一名是凯蒂，成绩15分47秒02。

柯正文则在男子100米仰泳中游出55秒76，预赛总成绩排名第29位。沈恩夷在女子100米仰泳决赛游出1分08秒59，排名总成绩第22位。两人都没能跻身半决赛。