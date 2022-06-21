世锦赛50米蝶泳第八 张正伟进步神速获肯定

张正伟最终在50米蝶泳决赛中获得第八。打入决赛本身就是一个巨大的胜利，张正伟成为我国第四位进入世锦赛决赛的泳手，泳队总教练陈利裕对他近年来的飞速进步赞赏有加。

（布达佩斯讯）张正伟在昨天凌晨（新加坡时间）的布达佩斯游泳世界锦标赛男子50米蝶泳决赛中没能游出更快成绩，他决赛成绩23秒29，获得第八名。

张正伟之前在半决赛中游出23秒03的个人佳绩，成为自洪秉祥、陶李和约瑟林之后，我国第四位在世锦赛中游入决赛的泳手。

决赛中，张正伟在第一道出发，与德雷塞尔等世界好手同场竞技。可惜张正伟这一次没能再次游出个人佳绩。他的触壁成绩是23秒29，在决赛八位选手中排名最后一位。

德雷塞尔以22秒57的成绩夺冠，巴西选手桑托斯和美国选手安德鲁以22秒78和22秒79分别获得亚军和季军。半决赛中表现出众的英国泳手普劳德表现失常，23秒08位居第七位。

新加坡游泳队总教练陈利裕在面簿（Facebook）上称赞张正伟的成绩。陈利裕说：“第八名在很多人看来只是一个很普通的成绩，但其实这个第八名包含了很多胜利。”

“这是世锦赛决赛的第八名。他是最快的亚洲泳手，也是决赛和半决赛中唯一一名亚洲泳手。他从东运会泳手进步成为世锦赛决赛选手，而且，他一直到2019年才开始在国际赛事中游蝶泳。”

蝶泳是我国泳队的绝对强项，与27岁的约瑟林和25岁的柯正文相比，24岁的张正伟之前显得并不起眼，但如今他在50米和100米蝶泳都是我国泳队的头号选手。陈利裕表示，张正伟多年前还曾是一个会缺席训练的顽皮小子，如今却成长为新加坡头号短距离泳手，并进入世界级泳手行列，他为能够执教张正伟感到荣幸。

张正伟在本届世锦赛中的比赛还未全部结束，稍事休整后，他在6月23日下午3时（新加坡时间）将会出战男子100米蝶泳预赛。

在新加坡时间昨天下午的游泳预赛中，16岁的我国小将尼古拉斯·马哈比在男子50米蛙泳预赛中游出28秒11。马哈比在第四组预赛中排名第三，在全部参赛选手中排名第25位，没能进入半决赛。

不过28秒11的成绩已经刷新了17岁以下全国纪录，也是马哈比的个人佳绩。这一成绩距离林伟雄所保持的28秒03的全国纪录也已经相去不远。之前在4月的菲利普国际选拔赛中，马哈比在一项赛事中连续刷新了50、100米和200米蛙泳的17岁以下全国纪录，他是我国蛙泳的未来。意大利22岁泳手马丁恩吉排名预赛第一，成绩是26秒68。

在男子200米蝶泳预赛中，我国泳手王竣毅成绩2分00秒18，在全部泳手中排名第28位，没能进入半决赛。匈牙利泳手米拉克在这一项目中预赛排名第一，成绩是1分54秒10。