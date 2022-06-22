欧洲高球巡回赛 明年再办新加坡经典赛

（新加坡综合电）欧洲高尔夫球DP世界巡回赛时隔九年后，明年将回归新加坡，再次举办新加坡经典高球赛。

来自全球各地的顶尖好手将在明年2月9日至12日参与在礁湖全国高球乡村俱乐部举行的新加坡经典高球赛，总奖金达200万美元（约277万新元）。

欧洲高球巡回赛最后一次是在2014年相同球场举办新加坡赛事。新加坡赛事以往的冠军包括苏格兰传奇选手蒙哥马利，中国选手张连伟和梁文冲，以及我国选手马丹等人。

欧洲巡回赛执行长帕里在文告中说：“亚洲依然是巡回赛看重的区域，我们期待接下来宣布更多让人兴奋的赛事。”

礁湖乡村俱乐部主席郭成钊说：“我们在主办DP世界巡回赛方面有悠久的历史，我们很兴奋能再次欢迎许多世界顶尖选手来到我们的俱乐部。”

菲茨帕特里克叩开世界前10排名

英国高球选手菲茨帕特里克（Fitzpatrick）在拿下美国公开赛冠军后，世界排名跃升了八个位置，来到世界第10，是他个人职业生涯至今的最高排名。

菲茨帕特里克上周末在最后一轮美国公开赛打出低于标准杆两杆的68杆成绩，以比标准杆少六杆的274杆成绩首夺大赛冠军。

北爱尔兰名将麦克罗伊（Mcllroy）虽然自2014年以来并未赢得大赛冠军，但美国公开赛排名第五的表现让他在世界排名取代西班牙好手拉姆（Rahm），升到世界第二的位置。

拉姆目前排名第三，而保持世界第一的是美国名将舍夫勒（Scheffler）。