新加坡公开赛签表出炉 避开“大魔王”骆建佑与安东森同区

世界排名前十的球员中，桃田贤斗、李梓嘉、谌龙和叻斯亚·森都不会角逐新加坡公开赛。尽管如此，本届比赛依旧星光璀璨，奥运冠军安赛龙领衔出战，我国头号男单骆建佑力争佳绩。

新加坡羽毛球公开赛将在下个月12日举行，我国头号男单骆建佑被列为赛会六号种子，与来自丹麦的次号种子安东森同区。

世界排名第一的安赛龙（丹麦）近来状态出色，今年已赢得全英赛（超级1000赛）、欧锦赛、印尼大师赛（超级500赛）和印尼公开赛（超级1000赛）锦标，是各国选手都不想提前对战的对手。世界第九的骆建佑在新加坡站得以避开这位“大魔王”，与安东森、安东尼·金廷（印尼）和伍家朗（香港）同在下半区。

上半区则由佐纳丹（印尼）、周天成（台湾）和斯里坎特（印度）冲击安赛龙。

根据巡回赛释出的对阵表，骆建佑的下一场比赛是下周二（28日）开打的马来西亚公开赛（超级750赛），他并没有参加隔一周举行的马来西亚大师赛，而是会直接回来狮城准备新加坡公开赛（超级500赛）。

由于冠病疫情缘故，2020年和2021年没有举办新加坡公开赛，骆建佑最后一次闯入这项比赛的正赛是2018年，他当时在次圈不敌韩国“常青树”李炫一。值得一提的是，“马来西亚一哥”李梓嘉也有参加2018年和2019年的新加坡公开赛，皆止步首圈，两次打败他的都是李炫一。

三年过去，25岁的骆建佑和24岁的李梓嘉已接过大旗，分别成为我国和马国最稳定的“一哥”，他们两人的对决也是羽球界津津乐道的话题。

桃田贤斗李梓嘉没参赛

上个月底，新加坡公开赛宣布李梓嘉和印尼“双子星”安东尼和佐纳丹都会角逐，不过在最新的签表中并没有看到李梓嘉的名字。

李梓嘉今年表现不俗，在亚锦赛和泰国公开赛（超级500赛）都成功封王，上周还在印尼公开赛战胜骆建佑，不过最后在半决赛惜败最终冠军安赛龙。世界排名前十的男单球员中，安赛龙是表现最稳定的球员，李梓嘉和骆建佑在过去两个月同样发挥不错。

世界排名第二的桃田贤斗状态持续低迷，今年四次“一轮游”。新加坡是他的福地，他在赌博禁赛前赢得2015年新加坡公开赛冠军，解禁归来后在2019年再次夺冠。不过他今年并没有选择在这里继续征战，马来西亚大师赛是他今年在东南亚参加的最后一站比赛。

排名前十的球员中除了桃田贤斗和李梓嘉会缺阵外，中国名将谌龙和印度的叻斯亚·森也不会参赛。

世界排名第七的谌龙是“后林李时代”的王者，不过自去年在东京奥运会获得银牌后他至今高挂免战牌，缺席去年世锦赛和今年汤姆斯杯。他今年的首战比赛或许是8月在东京举行的世锦赛。世锦赛前，他一直留在中国备战。