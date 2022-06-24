涉刑事疏忽导致马拉多纳死亡 八名医疗人员将面控接受审讯

（布宜诺斯艾利斯法新电）已故阿根廷足球巨星马拉多纳（Maradona）的私人医护团队成员因涉嫌犯下刑事疏忽罪导致前者死亡，将面临审讯，日期尚未公布。

根据本周三公布的法庭裁决，八名医疗人员包括神经外科医生和精神医生等人将面对指控。检察官指出，由于马拉多纳的医疗人员的疏忽导致这起悲剧发生，他们让马拉多纳在家中治疗期间“自生自灭”。

马拉多纳于2020年在阿根廷的住所突然离世，终年60岁。根据当地警方和检察机构公布的尸检结果，这名球王死于心力衰竭。在马拉多纳离世前，他患有肝脏、肾脏和心血管疾病。

阿根廷检察官去年召集20名医学专家组成一个小组，他们得出的结论是马拉多纳的治疗充满“漏洞和违规”，并说如果他能在相应的医疗设施获得妥善医治，他就“会有更好的生存机会”。

将面临审讯的八名医疗人员包括神经外科医生兼私人医生卢克、精神病医生阿古斯蒂娜·科萨乔夫、心理学家迪亚兹和护士等人。马拉多纳的五个孩子中有两个对卢克提起诉讼，指卢克是马拉多纳手术后病情恶化的罪魁祸首，随后有关当局展开调查。

卢克曾对媒体否认自己有医疗过失，并说自己已尽全力挽救马拉多纳的生命。另一名医生阿古斯蒂娜的律师说，她作为一名精神科医生的护理范围与马拉多纳的死因无关。