澳洲18岁女将世锦赛100米自由泳夺金 是该项目30年来最年轻冠军

茉莉在赛前感到压力巨大，感觉很不舒服。她说：“但我知道队友们都跟我一块儿并肩作战……一想到这就会让我在比赛中振奋起来。”

（布达佩斯综合电）澳洲18岁泳将茉莉·奥卡拉罕（Mollie O'Callaghan）克服恐慌，夺得游泳世锦赛女子100米自由泳金牌，成为该项目超过30年来最年轻的冠军。

第19届游泳世锦赛昨天在匈牙利布达佩斯继续进行，茉莉以52秒67的成绩、0.13秒的优势击败了28岁的瑞典名将、世界纪录保持者萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom），美国选手托里·胡斯克（Torri Huske）以52秒92获得该项目铜牌。

18岁零82天的茉莉也因此成为自1991年以来最年轻的世锦赛女子100米自由泳冠军，当年美国选手妮可·海斯莱特（Nicole Haislett）以18岁零22天的年龄成为该项目最年轻的冠军选手。

茉莉表示，自己赛前感到压力巨大，躺在床上心烦意乱，腿脚抽筋，感觉头晕，很不舒服。“但我知道队友们都跟我一块儿并肩作战……一想到这就会让我在比赛中振奋起来。”

除了茉莉，两位美国游泳名将莉莉·金（Lilly King）和瑞安·墨菲（Ryan Murphy）昨天分别在女子200米蛙泳和男子200米仰泳决赛中获得了金牌。

这是现年25岁的莉莉·金首次在世界大赛200米蛙泳项目中摘金。她在赛后说：“能够成功夺冠的感觉真是太好了，我想我现在已经不再只是短距离游泳运动员……欢迎开启我职业生涯的新篇章，我觉得发生的这一切都在我的教练计划内。”

现年26岁的墨菲近几年总是与金牌擦肩而过，自2016年在里约奥运会夺得两枚金牌之后，墨菲在全球主要赛事中获得了六枚银牌和两枚铜牌，无一金牌入账。这名美国泳队队长赛后说：“（再次摘得金牌）这种感觉真的很酷。回想起2014年，那时我还是队内最年轻的成员，而现在我有能力指导这些年轻人，这感觉很酷。

“八年之后，相信一定会有其他人领导这支团队，他们可能会回想起我为他们所做的一些事情。”

与此同时，我国昨天也派出选手出战四项赛事，林香杞在女子50米自由泳预赛中游出25秒85的成绩，在93名选手中排名第22；柯正文在男子50米仰泳预赛中游出25秒79的成绩，在52名选手中排名第26；沈恩夷在女子50米蛙泳比赛中游出31秒92的成绩，在60名参赛者中排名第27位；由陈永进、阿兹曼、柯敬文和林香杞组成的四人队伍在4x100米混合自由泳接力中游出3分33秒13的成绩，在30支参赛队伍中排名第13，均无缘晋级。