第二届亚洲电竞节7月底在新加坡体育城举行

为推广千禧一代的年轻流行文化，亚洲电竞娱乐联盟将在7月29日至31日在新加坡体育城举行第二届亚洲电竞节（Asia Esports Festival Live 2022），借此提升电竞在本地的影响力。

主办方亚洲电竞娱乐联盟发文告说，活动当天所举办的电竞赛事将面向个人电脑（PC）端、手游和街机玩家，涵盖了《无畏契约》（Valorant）、《英雄联盟》（League of Legends）、NBA2K、FIFA22等14款当下流行的电竞游戏，以及一场角色扮演（Cosplay）比赛。

所有项目都将在体育城的嘉龙威购物广场、新加坡电竞体验中心EXP、体育城图书馆和新媒体实验室（New-Media Laboratory）四个场地举行。

亚洲电竞娱乐联盟联合主席王进良在文告中说，在2021年12月至2022年1月期间，公司举办了首届亚洲电竞节，尽管当时只举办六款电竞游戏的比赛，而且只是线上赛事，但游戏社群的反应踊跃，并希望主办方能够组织一场线下的活动比赛。

王进良说：“当我们构思亚洲电竞节的时候，我们的目标是希望提供一个平台来培养年轻人对游戏的热忱，让新兴的游戏社区茁壮成长。”

“我们坚信，以亚洲电竞节为平台，电子竞技和游戏产业将会蓬勃发展，作为一项盛事，这将是一个值得年轻人和公众铭记的周末。”