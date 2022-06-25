世界杯队伍阵容增至26人 各队可替补五人

（多哈综合电）国际足总批准今年底世界杯的参赛队伍阵容扩增到26人，比之前多三人。

欧洲足联在去年的欧锦赛将参赛球队人数增加到26人，去年的美洲杯赛事和今年1月的非洲国家杯也将参赛队伍的人数增加到28人，以缓和冠病疫情间球员染疫缺赛的冲击。现在国际足总也为了预防球员染疫缺阵而扩增32支世界杯参赛队伍的人数。

世界杯将从11月21日至12月18日举行，28天的赛程比四年前在俄罗斯举行的赛事缩短了四天。

规则改变后，参赛球员人数将增加96人，世界杯参赛球员预料主要效力于欧洲球会，当地联赛必须在11月13日或之前休战，以让国家队球员备战世界杯。

为了迎接历来第一次在北半球冬季举行的世界杯，欧洲联赛参赛队伍只有一个星期回营备战，这比以往的大约两个星期的时间减少许多。国际足总也从世界杯收入拨出2亿900万美元（约2亿9000万新元），弥补球会到时让属下球员回归国家队的损失。

球队在世界杯球赛中将能替补五名球员，比之前多出两人；这个原本在疫情高峰期赛事所推行的应急策略，现在逐渐成为足球赛的正式规则。

此外，国际足总也宣布，明年3月16日在卢旺达首都基加利举行下届会长选举。现任会长因凡蒂诺（Infantino）到时预计将参选角逐下来四年的任期，将他的总任期延长到11年。