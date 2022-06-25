班切罗当选NBA选秀状元加盟魔术

在过去几个月里，史密斯一直是状元秀最大热门，而19岁班切罗在获选后感到一脸惊讶。他说：“真的不知道该说什么，我从来没想过成为状元，这太不可思议了。”

（纽约综合电）奥兰多魔术（Orlando Magic）意外选择保罗·班切罗（Paolo Banchero）为状元，原本的两位状元大热人选切特·霍姆格伦（Chet Holmgren）和小贾巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）则加盟俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）和休斯敦火箭（Houston Rockets）。

NBA选秀昨天在布鲁克林网（Brooklyn Nets）主场纽约巴克莱中心举行。奥兰多魔术用状元签选中来自杜克大学的班切罗，霍姆格伦和史密斯则分别被雷霆和火箭选中，成为新科榜眼和探花。

在过去几个月里，史密斯一直是状元秀最大热门，握有状元签的魔术却在最后时刻选中了班切罗。班切罗在得知结果后也是一脸惊讶，并表示对这样的结果感到不可思议。

现年19岁的他说：“真的不知道该说什么，我从来没想过成为状元，这太不可思议了。”

魔术给出的理由是，班切罗是一位攻防全能的球员，看好他的全面和球商。

班切罗身高2米08，体重达到113公斤。在2021-22赛季，他场均出战33分钟，可以得到17.2分，抢下7.8个篮板，送出3.2次助攻。他也是第五位荣获NBA状元秀的杜克大学球员。其他四位分别是阿特·海曼（Art Heyman）、埃尔顿·布兰德（Elton Brand）、凯里·欧文（Kyrie Irving）和锡安·威廉姆森（Zion Williamson）。

上赛季，魔术队取得了22胜60负的战绩，这是NBA史上第二差的战绩，这也为魔术赢得了选秀的第一顺位。

霍姆格伦：这是我期待已久的一切

榜眼霍姆格伦来自冈萨加大学，身高2米13，体重88公斤，司职中锋。上赛季他场均上场26.9分钟，可得到14.1分、9.9篮板、3.7盖帽、投篮命中率高达60.7%。

20岁的霍姆格伦形容：“真的是百感交集，我无法用任何语言形容。这是我期待已久的一切，雷霆，让我们一起加油。”

此前的状元大热门史密斯场均能贡献16.9分、7.4个篮板和2.0次助攻。19岁的他在被火箭选中后说：“我觉得以我的投篮能力和对防守的热爱，我可以融入NBA任何球队的体系。我也觉得我可以马上融入球队并立即创造影响力。”