女子800米自由泳及50米蝶泳 凯蒂与莎拉继续占统治地位

当今泳坛最优秀的两名女将美国自由泳女神凯蒂与瑞典短距离游泳名将莎拉在昨天的世锦赛继续统治各自的优势项目，前者连续五次在800米自由泳夺冠，后者则在50米蝶泳实现四连冠。

（布达佩斯综合电）美国自由泳女神凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）与瑞典短距离游泳名将莎拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）在昨天凌晨（新加坡时间）的2022年布达佩斯游泳世锦赛上继续统治各自的优势项目，凯蒂在女子800米自由泳以8分08秒04连续五次夺得此项目在世锦赛的金牌，莎拉则在50米蝶泳实现四连冠。

8分08秒04是凯蒂近四年的最快成绩，而此成绩更比获得银牌的澳大利亚泳手基雅·梅尔弗顿（Kiah Melverton）快了超过10秒。

过去几天，凯蒂已从布达佩斯收获了400米、1500米自由泳及4X200米自由泳接力金牌，而随着昨天的800米自由泳金牌，她在历届世锦赛的金牌数已增至19枚，超越了美国名宿罗切特（Lochte），仅落后拥有26金的前美国“飞鱼”菲尔普斯（Phelps）。

凯蒂的第一枚大赛金牌来自2012年伦敦奥运会的800米自由泳，当时她只有15岁。10年过了，这名美国泳将仍在这个项目占据统治地位。对此，凯蒂有感而发地说：“我10年前在伦敦赢得了我的首枚金牌，当时他们都说我将昙花一现，现在10年过去了，我又获得了另一枚金牌。”

谈到如何屹立不倒，她说：“真的就是年复一年的努力。”

莎拉则是以24秒95力压法国选手梅莱妮·亨尼克（Melanie Henique）及中国的张雨霏，成功卫冕女子50米蝶泳。

50米蝶泳并非奥运项目，而在去年的东京奥运会上，莎拉只能获得一枚50米自由泳银牌，100米蝶泳与自由泳皆无法登上领奖台。不过在世锦赛上，莎拉历来却获得了19枚奖牌，目前已拥有九枚蝶泳金牌的她，目标是打破同样由菲尔普斯保持的10枚蝶泳金牌纪录，而莎拉相信自己一定能够做到。

米拉克喜当蝶泳双冠王

男选手方面，日前成功捍卫男子200米蝶泳金牌的东道主选手米拉克（Milak），昨天再称霸100米蝶泳。

此项目的上两届冠军都是德雷塞尔（Dressel），但这名美国新一代“飞鱼”却在本周三以不明的医疗原因提前退出世锦赛。

这是米拉克在世锦赛第三次挑战100米蝶泳，2017年获得了银牌，2019年屈居第四，今年终于以50秒14夺冠。

在另一项之前由德雷塞尔统治的项目——男子50米自由泳决赛中，普劳德（Proud）为英国进账本届世锦赛的首枚金牌。

在男女4X100米自由泳混合接力赛中，澳洲则表现强势，以3分19秒38夺冠并打破了由美国队在三年前创造的大会纪录。