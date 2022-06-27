温网今天开打 默里伤愈自信能打出好球

（伦敦综合电）2022年温布登网球赛将在今天开打，英国球员默里（Murray）将在首圈比赛对垒澳大利亚网球手达克沃斯（Duckworth）。这名世界前首号球员在摆脱腹部伤痛后表示，他还能继续打出“好网球”。

默里曾在2013年和2016年赢得草地大满贯（温布登），但在本月早些时候的斯图加特公开赛中，默里在先后战胜了西西帕斯和基里奥斯（Kyrgios）之后，在决赛中负于意大利选手贝雷蒂尼（Berrettini）。当时的默里腹部也出现伤痛症状，让外界一度担心这是否会影响他参加本届的温网赛事，不过现在看来一切还算顺利。

现年35岁的默里说：“目前一切都很顺利。这周我的训练逐渐有了进展，打了几局，也赢了一些分数。最近几天过得还不错。”

默里在斯图加特公开赛中以7比6（4）和6比3战胜了西西帕斯，这是他六年来首次战胜世界排名前五的对手。

默里说：“我想我在几个星期前就已经证明了自己还有好的网球天赋。我击败了一名世界排名前五的球员，我和贝雷蒂尼是并驾齐驱的，他受伤之前是世界上最好的草地球员之一……对阵基里奥斯的比赛我也打得很好，尤其是第一局打得不错。”

对于温网，默里也补充说：“我在训练中表现很好，我知道自己网球功底还在那儿，我现在只需要在赛场上将这些功底展示出来。”

对于温网首个对手达克沃斯，默里说：“过去几年他也经历了很多伤病和手术，但他一直都非常努力，我希望这是一场精彩的比赛。”

西西帕斯草地赛首度夺冠

另一方面，希腊球员西西帕斯（Tsitsipas）则成功在马略卡锦标赛夺下个人职业生涯的第一个草地赛冠军，为接下来的温布登网球赛打入强心针。西西帕斯是以6比4、3比6、7比6击败了西班牙球员阿古特。