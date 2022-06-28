马来西亚公开赛今开打 骆建佑上半区高手如云竞争激烈

我国羽将骆建佑与香港的李卓耀将在今天下午3时左右展开马来西亚公开赛男单首圈对决，他们在巡回赛交手过两次，李卓耀以2胜0负占上风。

我国羽毛球国家队数日前已抵达吉隆坡，准备参加马来西亚公开赛（超级750赛）。头号男单骆建佑可能会在次圈挑战奥运冠军安赛龙，杨佳敏则在女单首圈碰上赛会三号种子、“韩国一姐”安洗莹。

世界排名第九的骆建佑首圈对手是香港的李卓耀，两人上个月与丹麦的安赛龙还有马国男单自由人詹俊为一同在迪拜训练。有趣的是，骆建佑的首圈和次圈潜在对手正好都是他在迪拜训练的朋友，可谓“知己知彼”。

由于世界第三的安东森（丹麦）退赛，男单下半区的竞争没有上半区来得激烈。2021年在世界锦标赛夺冠的骆建佑被分在上半区，将冲击头号种子安赛龙、四号种子周天成、六号种子安东尼·金廷和七号种子佐纳丹。

不得不提的是，去年在世锦赛收获银牌、前世界第一男单斯里坎特也在上半区。

25岁的骆建佑与李卓耀在巡回赛交手过两次，后者以2胜0负占上风，这两人最近一次对决是在2019年的新加坡公开赛资格赛。他们今天下午3时左右展开对决。

过去三年，骆建佑不只世界排名提高不少，在巡回赛的表现也更加稳定，他在上个月的菲律宾东南亚运动会打入决赛，在两站高级别的印度尼西亚的比赛分别打入复赛（印尼公开赛）和半决赛（印尼大师赛）。

夺冠热门李梓嘉此役身为东道主球员肩负着夺冠的重任，他在下半区最大的对手是印度球员叻斯亚·森和东运会金牌得主昆拉武特。虽然次号种子日本名将桃田贤斗也在这区，但以他最近的竞技状态来看很难威胁到李梓嘉。

桃田贤斗职业生涯命运多舛，10年前外出比赛避开福岛311地震，事业如日中天时因非法赌博禁赛而错过里约奥运会，解禁归来打遍天下好手却遇上严重车祸和感染冠病。今年表现低迷，在其中四站比赛止步首圈。

杨佳敏将挑战韩国安洗莹

至于女单，我国女将杨佳敏今天12时左右将挑战韩国好手安洗莹。她们此前交手过五次，自杨佳敏在2019年海得拉巴公开赛首次打败安洗莹，后面四次比赛胜利都由韩国球员取得。

马来西亚公开赛是世界羽联今年举行的第一场750赛（第三等级），与男单由安赛龙统治不一样，各国女单的表现较为平均，随着前奥运冠军卡罗琳娜·马林的复出，女子羽球更添看点。

日本两名世界冠军山口茜和奥原希望力争最高领奖台，戴资颖、何冰娇、陈雨菲和辛杜也希望继续进账冠军。泰国队来势汹汹，32个席位中就有五名泰国女单，八号种子拉查诺盼能结束两年冠军荒。我国双打好手许永凯依旧在这站比赛双线作战，他与骆建贤角逐男双，和陈薇涵参加混双。星和SPOTV2波道会从16强（6月30日）起开始直播比赛。