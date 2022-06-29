骆建佑杨佳敏止步首圈 我国男双混双今日亮相

两名新加坡单打球员骆建佑和杨佳敏出局后，他们不会参加下周的大师赛，直接回国备战新加坡公开赛。我国羽队只剩下男双许永凯／骆建贤和混双许永凯／陈薇涵还在签表上，这两场比赛大约在今天下午4时和上午11时进行。

我国头号男女单打骆建佑和杨佳敏昨天下午在马来西亚羽毛球公开赛（超级750赛）首圈比赛分别不敌李卓耀和安洗莹，无缘晋级下一圈。

世界排名第九的骆建佑和香港的李卓耀此前交手过两次，两次都败下阵来。如今第三次交手，骆建佑激战39分钟后19比21、12比21再吞败仗，他赛后受访坦言自己对比赛结果很失望。

骆建佑首局原本10比5领先，但来到16比16时被对手反超，丢掉首局。次局易边再战，李卓耀延续连胜气势，打出一波得分潮，在11比6的局间休息后打出10比6的得分拿下最终胜利。

骆建佑：对表现感到失望

骆建佑赛后在当地接受马来西亚媒体采访时说：“有没有闯过首圈是一回事，但今天我对自己的表现感到挺失望的，移动和控制可以做得更好，回去会继续努力。他（李卓耀）一直是很难打的对手，我不认为我自己之前曾赢过他。”

当再一次被问到自己身为世界冠军，会不会觉得自己是每个人都想打败的球员时，骆建佑笑说：“每个人都想打败每个人，挑战就在那里。我需要学习如何维持稳定性。赢或输都取决于自己当天的表现，今天我没有打出自己最好的表现，所以挺失望的。”

骆建佑本月初在印度尼西亚的两站比赛表现不俗，在印尼大师赛打入半决赛，印尼公开赛则闯入八强。他在马来西亚公开赛不是种子球员，与头号种子安赛龙在同个半区。

此役战罢，李卓耀明天将挑战奥运冠军安赛龙，后者以22比20、21比7横扫法国老将利弗德斯。

女单方面，我国女将杨佳敏12比21、15比21不敌赛会三号种子、韩国好手安洗莹，这是她们在世界羽联巡回赛第六次对决，安洗莹拿下五连胜。这一站的比赛结束后，骆建佑和杨佳敏不会参加下周的马来西亚大师赛，会直接返回狮城备战7月12日开打的新加坡公开赛。

世界冠军山口茜首圈出局

当天最大的冷门来自日本名将山口茜，这名世界冠军在女单首圈历时26分钟，以两个14比21败给印尼的玛丽斯卡，世界第一头衔可能不保。次号种子戴资颖今天将迎战比利时球员谭连妮，只要能夺冠就能在下周返回世界第一。

何冰娇首圈遭遇中国内战同样败北，21比23、21比9、11比21败给新科亚洲冠军王祉怡。王祉怡下来将对战玛丽斯卡。

随着两名新加坡单打球员出局，我国羽队只剩下男双和混双还在签表中。许永凯和陈薇涵大约在上午11时对阵印尼组合费萨尔／塞丽娜，休息一阵子后许永凯携骆建贤在下午4时左右挑战韩国组合姜敏赫／徐承宰。

星和SPOTV2波道会从明天起开始直播比赛。