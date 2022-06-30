分别携手陈薇涵与骆建贤 许永凯双线报喜闯混双男双次圈

我国双打好手许永凯昨天先后在马来西亚羽毛球公开赛混双和男双首圈传捷报。

在两位单打球员止步首圈后，我国双打好手许永凯昨天在马来西亚羽毛球公开赛（超级750赛）混双和男双首圈都拿下胜利，他和太太陈薇涵和队友骆建贤分别战胜印度尼西亚和韩国对手，打入次圈。

世界排名第39位的许永凯和陈薇涵状态很好，仅用时26分钟便以21比14、21比18淘汰世界排名第325位的费萨尔／塞蕾娜，他们下一圈将对战世界排名第15的丹麦组合克里斯蒂安森／亚历山德拉。

在这场比赛中，许永凯和陈薇涵都是被对手紧咬比分后取得一波得分潮才拉开差距拿下胜利。

许永凯／陈薇涵所处半区实力最强的对手是东京奥运会铜牌组合渡边勇大／东野有纱，不过后者昨天较早时被克里斯蒂安森／亚历山德拉逆转，21比15、17比21、20比22惨遭一轮游。

渡边勇大上周抵达吉隆坡后被列为无症状冠病感染者，经过数天休养在赛前及时康复站上球场，其同样阳性的日本队友常山干太（男单）、高桥沙也加（女单）和两对女双组合福岛由纪／广田彩花以及岩永铃／中西贵映则退赛。

在混双告捷后，双线作战的许永凯之后携手骆建贤在男双首圈赛中挑战韩国组合姜敏赫／徐承宰，同样直落两局胜出，比分为21比14、21比19。

许永凯和骆建贤目前世界排名第50位，姜敏赫／徐承宰世界第46位。在这场比赛开始前，双方只在今年的汤姆斯杯小组赛交手过，当时韩国组合力拼三局惊险胜出。

此役再战，我国组合完成甜蜜的复仇，他们的次圈将迎来艰巨挑战，对垒东奥铜牌组合谢定峰／苏伟译。主场作战的谢定峰／苏伟译首圈以21比18、21比19打败日本的古贺辉／斋藤太一。

桃田贤斗收获退赛大礼

由于泰国球员王高伦退赛，赛会次号种子桃田贤斗避免连续四站比赛一轮游。他本赛季状态低迷，在马来西亚公开赛开始前连续在泰国公开赛和两站印尼赛止步首圈。

在不战而胜之后，这位日本名将接下来将与香港的伍家朗争夺复赛资格，后者首圈以21比18、21比16轻取荷兰球员卡尔尤。

同样在下半区角逐的还有河内东南亚运动会金牌得主昆拉武特和“马来西亚一哥”李梓嘉。中国球员赵俊鹏两周前打入印尼公开赛（超级1000赛）决赛，不过他昨天没有延续连胜势头，被昆拉武特以21比19、14比21、21比15击败。

李梓嘉则以21比15、21比11横扫爱尔兰的阮日。

今天将进行次圈比赛，星和SPOTV2波道从上午10时开始直播。