我国混双男双无缘八强 桃田贤斗苦战晋级周天成李梓嘉落马

随着两支新加坡双打的出局，意味着我国羽球队的马来西亚之旅已告一段落。他们将返回狮城，备战7月12日开打的新加坡公开赛。

新加坡男双许永凯／骆建贤和混双许永凯／陈薇涵星期四（6月30日）止步马来西亚羽毛球公开赛（超级750赛）次圈，他们在本站获得的积分将进一步提升世界排名。

世界排名第39位的许永凯／陈薇涵昨天上午与世界排名第15的丹麦组合克里斯蒂安森／亚历山德拉展开对决，后者延续前一天打败东京奥运会铜牌组合渡边勇大／东野有纱的气势，进入比赛后一路领先，直落两局以21比14、21比16拿下胜利。

克里斯蒂安森／亚历山德拉今天将迎战荷兰组合塔博林／塞莱娜。

男双比赛中，双线作战的许永凯搭档骆建贤也无缘更进一步，对手谢定峰／苏伟译主场作战，用时31分钟以21比16、21比13击败我国组合，取得复赛资格。

马来西亚公开赛属于世界羽联第三级别的赛事，打进次圈便可获得4320分，这个积分比挑战赛级别的冠军积分还要高。

如此一来，许永凯／骆建贤的世界排名将来到大约第47位，许永凯／陈薇涵的排名则在34名左右。

随着两支双打的出局，意味着我国羽球队的马来西亚之旅已告一段落。他们将返回狮城，备战7月12日开打的新加坡公开赛（超级500赛）。

安洗莹意外出局

继赛会女单头号种子山口茜在比赛首日遭淘汰后，三号种子安洗莹和五号种子卡罗琳娜·马林也相继落马。

“韩国一姐”安洗莹今年与中国女单交手基本都是下风球，这次迎战另一名中国女将韩悦，在23比21拿下首局的情况下被对手以21比18、21比16逆转。除此之外，西班牙前奥运冠军得主卡罗琳娜依旧没在本站比赛找到状态，她对垒丹麦球员莱恩·杰克斯菲德时以19比21、21比19、13比21止步次圈。

这是莱恩职业生涯第11次挑战卡罗琳娜，终于结束此前的10连败，也报回两个月前欧锦赛的一箭之仇。

男单赛场同样爆出冷门，四号种子周天成（台湾）和五号种子李梓嘉（马来西亚）冲击八强失败。周天成直落两局15比21、7比21败给印度的普兰诺伊，李梓嘉则与世界排名23的印尼好手雷斯塔维托激战三局，19比21、21比19、16比21败下阵来。

随着李梓嘉的出局，男单下半区只剩下桃田贤斗一名种子球员。这名日本名将昨天经过苦战艰难打败香港的伍家朗，今天将迎战雷斯塔维托。在这站比赛开始前，桃田贤斗已连续三次止步比赛首圈。

反观上半区，四个席位中就有三个种子球员。头号种子安赛龙（丹麦）今天将对阵六号种子安东尼·金廷（印尼），同样来自印尼的七号种子佐纳丹则迎战普兰诺伊。