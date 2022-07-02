更多年轻球员出征共运会 乒总会长李玉云：期待运动员能超越自我

八名代表我国出征共运会的乒乓球运动员将在来临的星期一前往奥地利林茨展开集训，李玉云希望运动员们能够超越自我，并且也相信他们能够超越自我。

第22届共和联邦运动会将于7月28日至8月8日在英国伯明翰举行，新加坡乒总会长李玉云不为本届大赛设立目标，但希望运动员们能够突破自我，赢取更好成绩。

乒总昨天在大巴窑总部召开记者会，会长李玉云说，这次的共运会对我国来说是一次难得的练兵机会，最主要的是希望给更多本地年轻运动员一些表现的机会，积累大赛经验。

李玉云说：“共运会为我们的年轻运动员提供了一个很好的平台，希望他们能在享受比赛的过程中超越自我……我们也希望这个赛事能够推进梯队建设变革的进程，让更多年轻球员登上世界舞台。”

谈及本届大赛的目标，李玉云表示，自己一路来都不为球员设立目标，“但我相信他们肯定会有自身想要取得的成绩，我也希望他们能够超越自我，而且也相信他们能够超越自我。”

我国将派出八名球员出战本届共运会，分别是冯天薇、周哲宇、傅绍峰、冯耀恩，以及四名将上演处子秀的曾尖、郭勇、周靖祎和王歆茹。

我国另一乒乓主力林叶因背伤尚未痊愈，因此将继续高挂免战牌。

谈及首次参赛，21岁的王歆茹表示，自己会期待、会兴奋，但也会有一点紧张，“毕竟距离比赛开幕只有不到一个月的时间，但近期我们参加了很多比赛，能总结的经验也很多。而且这次还有冯天薇和曾尖带队，信心上增加了许多。所以这次大赛，我觉得放开打，不留遗憾最重要。”

周哲宇：曼谷夺三金是强心针

本周刚在泰国曼谷结束的东南亚乒乓球锦标赛上，周哲宇满载而归，收获男单、男双和混双三面金牌。谈及这样的成绩对来临的大赛会有何帮助，周哲宇表示，能取得这样的成绩，也是给自己打了一剂强心针。

他也补充说：“当然，共和联邦运动会上的高手如云，主要还是以平常心对待，希望自己能将平时的技战术训练带到场上，并很好地发挥出来。”

这也是周哲宇第二次参加共运会，也是他首次带队参加如此大型的国际性赛事。他希望自己能够树立榜样，拼好每一分，争取更好的成绩。他说：“大家都比较年轻，缺乏经验，所以也希望队友们不要太在乎结果，不要太有压力。”

运动员们将在星期一（7月4日）前往奥地利的林茨展开集训，会长李玉云也呼吁，希望本地公众能给予这些运动员们大力的支持。

她说：“我们都须要发挥自己的作用，以确保我们的体育运动继续繁荣。所以，我们希望借此机会，鼓励所有新加坡人站出来，为我们的新加坡选手在共和联邦运动会中加油打气。”