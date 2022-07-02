伊加与纳达尔险胜 可可连创温网女单发球最快纪录

世界网球头号女单伊加与男单前世界第一纳达尔，昨天在温网第二圈赛事中都没有表现出应有的水准，但都有惊无险地晋级。

（伦敦综合电）现世界网球头号女单伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）与男单前世界第一纳达尔（Nadal）在昨天凌晨（新加坡时间）的温布登网球锦标赛皆没有表现出应有的水准，但都顺利挺进第三圈，前者甚至将连胜战绩延长至37场。

自今年2月赢得卡塔尔网球公开赛以来，伊加便开始进入无敌状态，短短四个月已囊括六座冠军，其中就包括上个月初结束的本季第二个大满贯赛事——法国网球公开赛的女单冠军，而昨天创造的37连胜也是本世纪最长的女单连胜纪录。

然而，这名波兰女将昨天在对垒世界排名第138的荷兰球员莱斯利·科霍芙（Lesly Kerkhove）时却胜得不易，一开始以2比4落后，好不容易才连胜四局以6比4拿下首盘。第二盘，伊加更是以4比6败下阵来，让对手将总比分扳为1比1，所幸她在决胜盘找回状态，以6比3拿下最后胜利。

伊加：仍在适应草地赛

尽管顺利出线，但对于伊加来说，草地赛仍是各场地赛当中最具挑战性的。

她在受访时说：“很难形容，但我总觉得一站上草地，一切都变得不一样。”

“你必须调整动作。我很喜欢自己在场上的动作，尤其是在滑行的时候，我能很快地回到原点，但在这里，我有点滑不动，我必须在击球时放慢速度，所以这有点棘手。”

不仅如此，伊加也因为在法网之后选择休息而没有太多时间适应草地赛。相比之下，刚在法网决赛中败给伊加失冠的美国天才少女可可·高芙（Coco Gauff）则在另一场女单赛中以6比2、6比3轻取罗马尼亚女将米赫拉·布扎尼斯库（Mihaela Buzarnescu）。 更令人惊艳的是，可可在比赛中先后以122英里（约196公里）及124英里（约200公里）的时速两度刷新温网女单发球最快纪录。

可可因在2019年的温网以15岁之幼龄闯入温网女单16强而名声大噪，去年温网也闯入同一阶段。在晋级下一圈后，可可与伊加的对手分别是同袍阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）及法国女将阿丽泽·科内特（Alize Cornet）。

男单方面，纳达尔与伊加一样面对苦战，他在以两个6比4拿下前两盘后，被世界排名第106的立陶宛选手贝兰吉斯（Berankis）以6比4扳回一城，这已是这名西班牙名将连续两仗输掉第三盘，但如同上场战役，他在第四盘反弹，以6比3完成任务。

纳达尔将在今天与第27号种子、意大利球员索内戈（Sonego）争夺16强参赛资格。