亚洲及大洋洲冰球锦标赛 我国U20获银牌

（新加坡讯）我国U20国家冰球队前天在2022年U20亚洲及大洋洲冰球锦标赛中传回捷报，为我国赢得一枚历史性的银牌。

泰国摘金，中国香港获铜。这也是我国U20国家冰球队首次参加国际比赛。

由国际冰球联合会举办的2022年U20亚洲及大洋洲冰球锦标赛从6月25日至7月2日在泰国曼谷举行。

我国在B组对阵中国香港、印度和印度尼西亚，而马来西亚、菲律宾、泰国和阿拉伯联合酋长国在A组进行比赛。

我国在小组赛中先是5比1战胜印尼，接着以10比1横扫印度，后以4比7不敌中国香港。

在复赛中，我国通过加时赛以2比1战胜马来西亚，并在半决赛中以4比3淘汰阿拉伯联合酋长国，最终在决赛中3比4惜败泰国，摘得银牌。

教练蓝德俊受访时表示，新加坡在这次比赛中的成绩证明了我们正在进步，并且可以去挑战那些出色的队伍。

他说：“尽管我们赞助资源有限，但运动员们仍争取到一个令人感到骄傲的结果。由于受到国民服役的影响，我们有三名强大的球员无法随队出战，但我们并没放弃。球员们就像一家人一样，为新加坡带回了荣誉。”

新加坡球员陈宇文获选为比赛的最有价值球员（MVP）。能帮助团队摘得银牌，并收获MVP殊荣，陈宇文倍感荣幸。

他说：“获得银牌对我们队来说是一个不可思议的成就，因为我们国家在冰球项目还属于起步阶段，我希望我们这个团队能够继续发展壮大。”

陈宇文也补充，一路走来，队员们遇到了很多挑战，“但只要我们团结在一起，坚持比赛计划，永不放弃，我们就能赢得每一场比赛。”