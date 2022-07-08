拜登：努力解救被囚俄国的女篮球星布兰妮

（纽约综合电）白宫透露，美国总统拜登和副总统哈里斯周三在电话中告诉布兰妮·格林纳（Brittney Griner）的妻子，他们正努力将这位WNBA球星从俄罗斯监狱中解救出来，这名奥运女篮冠军球员自今年2月以来一直被关押在俄罗斯。

布兰妮的妻子谢丽尔·格林纳（Cherelle Griner）周二在“哥伦比亚广播公司的早晨”节目中表示，自从她的丈夫因毒品罪名在莫斯科附近的一个机场被拘留以来，她没有收到政府的任何消息。

白宫说：“总统致电谢丽尔向她保证，他正在努力让布兰妮尽快获释，以及保罗·惠兰（Paul Whelan）和其他在俄罗斯及世界各地被错误拘留或扣为人质的美国国民获释。他还向她（谢丽尔）阅读了总统今天寄给布兰妮的信件”。

布兰妮为拜登写的一封信在独立日被送到了白宫。布兰妮在信中请求拜登处理她的案子，并协助其他被关押在俄罗斯的美国人。

白宫也透露，拜登告诉谢丽尔，他的政府将尽一切努力将布兰妮带回家。

布兰妮今年2月被俄罗斯以试图走私含大麻油的电子烟烟闸进入俄罗斯的罪名被控上法庭，罪成的话将被监禁最长达10年。

WNBA内部认为美国政府没有尽最大的努力把这名菲尼克斯水星队的全明星中锋带回家。

水星队教练瓦内萨·尼加德（Vanessa Nygaard）星期一说：“如果是勒布朗（詹姆斯），他会回家，对吧？这是关于女性价值的声明。这是关于黑人价值的声明。这是关于同性恋者价值的声明。所有这些事情我们都知道，所以这更让人痛苦。"