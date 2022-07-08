我国67名运动员出战 伯明翰共运会许永凯诺艾妮任擎旗手

自1950年以来，新加坡参加了历届全部共运会，今年将派出67名运动员参加九个运动项目。我国羽毛球健将许永凯和残疾举重好手诺艾妮是本届赛事的擎旗手。

伯明翰共和联邦运动会将于本月28日开幕，部分新加坡代表团在7月7日（星期四）齐聚一堂，做最后的倒数。

这场授旗礼在那森路英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂（Eden Hall）举行，多名运动员和官员出席这场盛会，我国羽毛球双打好手许永凯和残疾举重好手诺艾妮将担任本届赛事的擎旗手。

自1950年以来，新加坡参加了历届全部共运会，今年将派出67名运动员参加九个运动项目。在2018年黄金海岸共运会，我国赢得了九面奖牌，其中五面是金色的。

27岁的许永凯第一次担任我国代表团擎旗手，他说：“这是我第三次参加共运会，我相信这届会带来很好的体验。我希望能够通过过去两届的经验帮助我在这次的比赛表现得更好，发挥出最好的水平。我们的目标是赢奖牌，但我不会把胜负看得太重，怕会影响自己的表现。”

许永凯到时会和骆建贤出战男双，同时也会搭档太太陈薇涵角逐混双。

在2014年格拉斯哥共运会，许永凯与队友们斩获混合团体铜牌。

去年亮相东京残奥会的举重女将诺艾妮则是首次参加共运会，她对此感到非常期待。

她告诉现场媒体：“我很期待参加个人第一届共运会，也很期待看到我的备战成果。对于这项赛事我最期待的就是到那里感受比赛气氛，因为这是我第一次去。加上这次的比赛组别有别于以往，更具挑战性。”

诺艾妮指出，这次的组别只有一项公开组，也即是说所有公斤级别的选手都会在同组竞赛。对于比赛目标，她说：“这次的对手更强大，我希望能够表现最好的自己。”

昨天出席这场授旗礼的运动员还有我国头号男女单打骆建佑和杨佳敏，文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆和英国驻新加坡最高专员卡拉·欧文是当晚的嘉宾。

卡拉致辞道：“共运会将以友好竞争的精神将54个国家聚集在一起，庆祝共和联邦大家庭丰富的多样性，向共同目标迈进。我很高兴新加坡将派出67名运动员参加九个项目的比赛。我祝他们一切顺利。”

共运会将于本月28日进行至8月8日，届时前体操国手林欣玮将以团长身份率队出征伯明翰。