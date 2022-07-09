纳达尔腹伤退赛 “坏小子”成19年来首闯男单决赛澳洲球员

纳达尔腹部肌肉撕裂被迫退赛温网半决赛 基里奥斯不战而胜，成为19年来首名闯入温网男单决赛的澳洲球员。

（伦敦综合电）不祥的预感成真，西班牙网球天王纳达尔（Nadal）星期四（7月7日）宣布退出温布登网球锦标赛的男单半决赛，其澳大利亚对手基里奥斯（Kyrgios）因此不战而胜，直接获得了决赛资格。

已在今年较早前的两场大满贯赛——澳网与法网封王的纳达尔，原本有望成为继1969年的澳洲传奇拉沃（Laver）后，第一位在一年内横扫所有大满贯锦标的球员，然而他的这一梦想现已成为泡影，他因腹部伤势加剧不得不退出原定于新加坡时间昨晚9时开战的首场男单半决赛。

纳达尔是在比赛开始前不到24小时召开临时记者会，宣布退赛的消息。

这名前世界第一在记者会上沮丧地说：“很不幸地，我必须退出比赛。正如大家昨天（复赛）所看到的，我一直在忍受腹部的疼痛，我知道那里有些不对劲，而检查结果也证实了，我的腹部肌肉出现了撕裂。我一整天都在想该做出怎样的决定。”

“即使我在职业生涯中多次尝试在非常艰难的情况下坚持比赛，但这一次我认为很明显地，如果我继续打下去，伤势会越来越严重。”

“我做出这个决定是因为我相信我不可能在这种情况下再赢得两场比赛。我不能正常发球。不仅仅无法发出正常的球速，连做出完整的发球动作都不行。”

基里奥斯母亲：少打电动和多走动 是儿子成功关键

随着纳达尔退赛，有“坏小子”之称的基里奥斯也成为了2003年以来首名晋级温网男单决赛的澳洲球员。

事实上，上仗获胜后已是基里奥斯职业生涯第一次挤进大满贯四强。

基里奥斯的马来西亚籍母亲认为，少打电动和多走动是儿子的成功关键。

她在接受澳洲媒体的采访时说：“他只喜欢待在家里打电动，要他做其他事情是件非常困难的事。”

昂斯今晚与伊莲娜 争女单冠军

“不过从他最近在Instagram上发布的照片来看，他已有所改变。他在伦敦这么久，一直没出门，那天去伦敦大本钟估计是第一次。”

“他终于开始珍惜现在所处的位置，明白人生不仅仅围绕着网球。我真的替他感到高兴。”

今晚的女单决赛将在突尼斯女将昂斯·加博尔（Ons Jabeur）与原籍俄罗斯，但2018年后就开始为哈萨克斯坦征战的伊莲娜·莱巴基娜（Elena Rybakina）之间展开，不论谁胜谁负，本季温网女单都会有个全新的冠军诞生。

上季温网可说是昂斯的成名作，当时还默默无闻的她接连力挫五届冠军维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）、2007年冠军加尔比涅·穆古鲁扎（Garbine Muguruza）及现世界第一伊加·斯维亚泰克（Iga Swiatek）杀进八强，令人刮目。当时，这名突尼斯女将就告诉自己的教练，下次一定会回来争冠，没想到她只用了一年的时间就做到了。

伊莲娜去年也取得了她在温网的最佳成绩，当时她闯入了16强。