我国女篮出局 男篮今战菲律宾与中国

我国女篮昨天两仗皆败，先后以15比21和3比11不敌印度尼西亚和日本队，提前出局。男篮将在今天披挂上阵。

2022年国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯正赛昨天在滨海湾金沙活动广场（Event Plaza）开打，卫冕冠军澳大利亚男队昨天连战连捷，成功晋级明天的淘汰赛。我国女篮则是两仗皆败，提前出局。

本届三人篮球亚洲杯共有男女各12支球队闯进正赛阶段，各分为四组进行对抗，小组前两名将晋级明天的淘汰赛阶段，最终获胜队伍将能直接晋级明年举行的国际篮总三人篮球世界杯。

昨天进行的是男女两队B组和D组的比赛。被分配在男子B组的卫冕冠军澳大利亚队先后以21比14和21比11战胜新西兰和卡塔尔，以小组领头羊身份成功晋级。36岁老将杰西·瓦格斯塔夫（Jesse Wagstaff）宝刀未老，在对阵新西兰的比赛中13投10中，砍下全场最高的14分。

我国女篮不敌印尼和日本 队长：我队个人技术须提升

另一边厢，在昨天进行的女子B组比赛中，由陈琬晴、施凱婷、钟思滢和洪琇庭组成的我国女篮则出师不利，先后以15比21和3比11不敌印度尼西亚和日本队，提前出局。

面对印尼，我国女篮开局打得较为顺手，一度取得5比2的领先，但在比赛还剩5分钟时被印尼队以11比10反超。比赛后半程，对方归化球员金伯莉（Kimberley）凭借身高上的优势，不断强打篮下，迫使我队不得不采取犯规战术，最终我国女篮遗憾以15比21败下阵来。

对阵日本的比赛，我国女篮突然哑火，而日本队同样频频打铁，比赛赛程过半，双方仅各自投进2球。

不过当比赛进入下半程，日本队状态有所回暖，中锋中田珠未（Tamami Nakada）强突篮下，控卫永田萌绘（Moe Nagata）则与队友多次打出配合，最终日本以11比3取胜。

谈及昨天的两场比赛，队长施凱婷赛后做出总结，她形容，印尼队臂展宽，日本队速度快，两支队伍都是难啃的硬骨头。她补充说：“印尼队是一支劲旅，尤其是内线的金伯莉冲击力极强，我们身高不够，所以在防守时只能尽力将她顶出内线。日本队则是速度快，这也反映出我们在个人技术上还需要做很大的提升，尤其是像这样三打三的比赛，很依赖个人技术。”

谈及在滨海湾金沙活动广场进行这场比赛有何感受，钟思滢说：“这里路人很多，在这里办活动能提升FIBA三人篮球赛的知名度，同时也能让这些外国球员更好地欣赏新加坡夜景，进而提升新加坡在世界的知名度。”

值得一提的是，在与日本的比赛开打之前，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也现身出席了三人篮球亚洲杯的开幕仪式，活动也吸引到超过550名观众现场观战。

被分配在C组的我国男队将在今天（9日）亮相球场，下午3点35分对阵菲律宾，傍晚7点20分对阵中国。感兴趣的公众可上SISTIC网站购票，票价从10元起。