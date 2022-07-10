伊莲娜逆转 首捧温网冠军

代表哈萨克斯坦征战的伊莲娜在昨晚的决赛中落后一盘后克服紧张心理，在之后两盘以进攻限制昂斯的发挥，首捧温网玫瑰露水盘。

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛诞生全新大满贯女单冠军，出生俄罗斯，现代表哈萨克斯坦征战的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）在星期六（7月9日）以2比1战胜突尼斯的昂斯·加博尔（Ons Jabeur），首次打入大满贯决赛便夺冠。

昂斯和伊莲娜的实力差距不大，前者在交手记录方面以2胜1负领先，这是两人首次在草地碰面。两人打球风格迥异，伊莲娜的优势在于强大的发球和进攻能力，而昂斯的得分手段是多变和防守。

首盘比赛伊莲娜失误过多，让赛会三号种子昂斯以6比3轻松拿下一城。次盘，17号种子伊莲娜重振旗鼓，率先取得破发，昂斯在第四局差点回破，不过伊莲娜稳住阵脚成功保发。

伊莲娜越战越勇再次取得破发，最终以6比2扳回一城，将比赛拖入决胜盘。伊莲娜在制胜分上比昂斯多，克服紧张心理的她在后两盘比赛打得更加自如。昂斯在决胜盘招架不住伊莲娜犀利的进攻，让后者取得破发后以3比1领先。

昂斯保住第五局后，第六局差点回破，她在40比0小分领先时没有把握机会，让伊莲娜艰难保发。这名突尼斯女将在盘末心理出现波动，让伊莲娜再度破发，保住第八局后以6比2拿下胜利。

现年23岁的伊莲娜出生于莫斯科，2018年入籍哈萨克斯坦，获得资金支持代表这个中亚国家出战，不过她至今和家人住在俄罗斯。

伊莲娜这两年在大满贯赛场表现不俗，她在去年法国公开赛闯入八强，澳洲公开赛和美国公开赛则打进第三圈。

乔科维奇与基里奥斯争冠

塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）则在男单半决赛战胜东道主球员诺里（Norri），职业生涯第32次杀入大满贯决赛，超越费德雷尔（31次）和纳达尔（30次）。

他今晚将与澳大利亚球员基里奥斯（Kyrgios）争冠，剑指第21个大满贯锦标。不过这场比赛对乔科维奇而言颇具挑战性，他此前两度与基里奥斯交手皆落败。

基里奥斯说：“从我出生以来，只有八个人赢得温网冠军，我会努力打出自己最好的水平。”

这名澳洲球员1995年出生，这27年只有八名球员成功在温网登顶，其中包括“八冠王”费德雷尔（Federer）和冲击第七冠的乔科维奇。

在前天进行的四强战中，慢热的乔科维奇让诺里以6比2先下一城后，以6比3、6比2和6比4实现逆转，第八次打入温网决赛。

对于来临比赛，乔科维奇认为自己的决赛经验非常重要，但不可以小瞧基里奥斯，“他是大赛型选手。他打得最好的比赛总是和顶尖选手对决的时候。这就是为什么我们都敬佩他。我很高兴看到他打进决赛，他很有天赋。”