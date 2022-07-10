三人篮球亚洲杯 我国惜败菲律宾与高大中国队

新加坡男篮昨天亮相国际篮联三人篮球亚洲杯，虽连输两场提前出局，却表现出了韧劲与拼劲，虽败犹荣。

2022年国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯昨天继续在滨海湾金沙活动广场展开，我国男队在这第二天的正赛登场，尽管和女队一样连输两场，无缘淘汰赛，但整体表现超于预期，虽败犹荣。

新加坡男篮不仅是以东道主身份才能直接晋级正赛，还在赛前接获了原队长吴国江感染冠病退赛的消息，然而他们在昨天的两场C组小组赛却表现出韧劲与拼劲，在下午15比21惜败给东南亚最强的菲律宾后，晚上面对高头大马的中国队也毫不畏惧，与对方战至13比21。

由刘泽一、赵嘉仁、赵嘉义与吕俊虎组成的中国男篮可以说是“高人一等”，全员身高2米以上，我国球员站在他们身边如同“小矮人”。不仅如此，他们都是来自中国男篮职业联赛（CBA）的球员，但我国男队昨天却凭新队长林俊源率先得分，可惜巨大的身高差让新加坡球员频频犯规，比赛才开始约4分钟就已送出六个罚球。

尽管如此，我队却毫不气馁，全场最矮的林俊源多次利用速度与爆发力进攻得手，可惜最终还是以13比21结束此趟亚洲杯征程。

林俊源：没想到比分那么接近

新加坡较早前与菲律宾战得更为激烈，我队同样率先得分，并一度建立6比3的优势，但一开始投篮极度欠缺准头的菲律宾队之后渐渐找到手感，将比分追至9比9。

之后，两队多次互换领先权，但菲律宾在倒数阶段全面爆发，连续得分，以21比17打响正赛首炮。

林俊源赛后表示，满意球队的整体表现，因为四人只合体训练了一个月，而且他是唯一代表新加坡参加了河内东运会的球员。

谈到对垒中国队的比赛，他说：“虽然中国球员很高，但我们没有让对方轻松获胜。”

“我真没想到比分会如此接近。这好像是中国队迄今（在亚洲杯和对手）比分最接近的一次。”

中国男篮此前在资格赛先后以21比6及21比8打败汤加和斯里兰卡。

林俊源还说：“面对这么高大的对手真的很不容易，尤其当我才1米7多。我们的表现绝对超出预期，因为即使我们一度以1比7落后，但我们没有放弃，不断缩小比分差距。”

值得一提的是，林俊源还以7分成为首场对垒菲律宾比赛的得分王。

随着中国之后击败菲律宾，以C组头名出线的他们将在今天的复赛中对垒韩国，菲律宾将硬碰头号种子蒙古。另外两场复赛则由上届冠军澳大利亚对台湾，日本对菲律宾。