三人篮球亚洲杯 澳中分夺男女组冠军

为期五天的三人篮球亚洲杯昨天落下帷幕，澳大利亚成功卫冕，夺得男子组桂冠；女子组冠军则被中国队收入囊中。

第五届国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯昨天在滨海湾金沙活动广场结束最后一天的赛程，澳洲和中国分别收获男女组别冠军，同时也取得2023年三人篮球世界杯正赛资格。

男子组方面，卫冕冠军澳洲昨天先后以21比8和21比13战胜了中华台北和中国队，最终与宿敌新西兰在决赛中相遇。

比赛开局，双方很快进入状态，比分交替上升。赛程过半，澳洲逐渐将分差拉开，丹尼尔·约翰逊（Daniel Johnson）送出暴扣，安德鲁·斯特尔（Andrew Steel）送出冷血三分，澳洲率先以20比16抢到赛点。随着杰西·瓦格斯塔夫（Jesse Wagstaff）篮底一记钩手命中，澳洲21比17取胜，成功将冠军奖杯收入囊中。

值得一提的是，在小组赛当中，澳洲同样以21比14战胜了新西兰。

谈及双杀新西兰，身为澳洲队队长的瓦格斯塔夫赛后受访时说：“跟他们（新西兰）连续打两场比赛，不论是从体能上还是技巧上来说，这确实不容易。跟他们首次交手过后，我们在战术上做了调整，并运用到了第二场较量当中。”

瓦格斯塔夫也补充：“能够赢得这次比赛的冠军，这感觉很棒。这也是我第二次到访新加坡，很漂亮的城市，过去的四天给我们留下了很美好的回忆。”

现年36岁的瓦格斯塔夫昨天也获得了本届赛事男子组的最有价值球员奖。

女子组方面，同样在小组赛中同组的澳洲与中国队在决赛中再度相遇，最终中国队以14比10取胜。中国队球员王丽丽获得本届赛事女子组最有价值球员奖。

谈及与澳洲的决赛，中国女队队长张芷婷赛后受访时说：“本场比赛我们很好地执行了教练布置的战术，可能刚开局的时候进入状态特别慢，但进入到半场之后及时作出调整。”

在昨天进行的铜牌争夺战中，女子组的印度尼西亚复仇成功，以21比17战胜日本。男子组的中国队则是在半决赛中13比21不敌澳洲后，在铜牌战中以20比18战胜菲律宾。

效力于中国男子篮球职业联赛浙江广厦队的23岁球员赵嘉义赛后也就与澳洲的比赛做了总结，他表示，该场比赛球队主要输在两点，一是节奏慢，二是对场上变化的准备做得不够充分。

他说：“我们开场犯规比较多，然后对篮板球的保护做得也不够好。与澳洲的比赛，在身体对抗上还是差了一点。”