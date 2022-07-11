马大师赛决赛不敌安洗莹 陈雨菲退出新加坡公开赛

新加坡公开赛在后天举行，我国羽将骆建佑（男单）、杨佳敏（女单）、许永凯／陈薇涵（混双）会出席在新加坡滨海湾宾乐雅臻选酒店举行的赛前记者会。陈雨菲今年在巡回赛表现出色，因日程安排问题中国羽协已通知主办方她将退赛。

中国女将陈雨菲星期日（7月10日）在马来西亚羽毛球大师赛女单决赛不敌“韩国一姐”安洗莹，连续两周收获亚军。她原定本周出战新加坡公开赛，不过因日程安排她决定退出争夺。

世界排名第三位的陈雨菲在昨天下午的马来西亚大师赛（超级500赛）对垒安洗莹，以17比21、5比21落败。尽管没能收获冠军，但她今年表现非常稳定，一共六次打入巡回赛决赛。

她接受马来西亚媒体访问时说：“我在场上的投入度不是很好，精力确实有点跟不上，有一些精力上的疲劳，但这也不是输球原因，最大的原因是我自己没有处理好，面对困难时没有坚持住。”

她也确定不参加星期二（7月12日）开打的新加坡公开赛（超级500赛），将回到泰国清迈基地提前准备8月21日揭幕的东京世锦赛。

与此同时，职业生涯第八次对垒陈雨菲的安洗莹终于获得首次胜利，打破双方此前七次交手全部落败的尴尬局面。

印尼获得2金2银

她赛后受访说：“我不敢相信自己取胜了，我今晚应该会睡不着。不过，对于我而言，与其想着如何去击败一名特定的对手，我始终相信只有自己不断加强和提升，才能取得更多的成就，所以我一直在寻求进步。”

本届马来西亚大师赛，印尼在男单、混双和男双都打入决赛，凭借奇科和前世界冠军组合阿山／亨德拉赢得单打和男双冠军，混双则不敌世界第一的郑思维／黄雅琼。这对中国混双自4月重新搭档以来横扫各国好手，在短短三个月里已收获第六个巡回赛冠军，连胜纪录达到30场。

由于男双是印尼内战，他们在比赛开始前就已锁定一枚金牌，除了雅思组合，昨天为中国进账另一枚金牌的是女双组合陈清晨／贾一凡，她们直落两局打败日本的松山奈未／志田千阳。

骆建佑戴资颖等人 出席今午赛前记者会

新加坡公开赛在后天举行，我国羽将骆建佑（男单）、杨佳敏（女单）、许永凯／陈薇涵（混双）会出席今天在新加坡滨海湾宾乐雅臻选酒店举行的赛前记者会。

东南亚国家自5月中旬开始举行了五场巡回赛，许多球员选择不参加第六站的新加坡公开赛，丹麦的男单头二号种子安赛龙和安东森都已退赛，日本队也没有派出一线队参赛。

尽管如此，新加坡公开赛依旧有不少亮点，且看骆建佑是否会在自家门口夺冠，还有戴资颖能否成为赛会“三冠王”，戴资颖之前赢得了2017年与2019年的新加坡公开赛女单冠军。