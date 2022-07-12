新加坡羽毛球公开赛点燃战火 骆建佑：无论胜算专注打好每一场

骆建佑在赛前记者会上说，如今羽坛整体实力水平都在提升，本届赛事不希望给自己太大的压力，担心这样会适得其反。

阔别两年，新加坡羽毛球公开赛（超级500赛）今天重燃战火。回到主场作战的世锦赛冠军骆建佑表示，如今羽坛竞争变得越来越激烈，即便是回到主场作战，也不见得会有很大的胜算。

因受到冠病疫情的影响，新加坡羽毛球公开赛停办了两年。随着我国逐渐重启大型体育赛事，新加坡羽毛球公开赛也再次回归。比赛从今天至17日在新加坡室内体育场开打，比赛的总奖金为37万美元（约合52万新元）。

比赛主办方昨天在滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）举行了赛前记者会。骆建佑在记者会上表示，自己对能够再次回到新加坡打比赛感到兴奋和期待，但他认为如今的羽坛竞争异常激烈，即便是回到主场作战，也不见得一定能赢，所以只想专注于打好每一场比赛。

他说：“回到主场作战，肯定会更想要表现好自己，但如今羽坛整体实力水平都在提升，而且每名对手也有自己的困难要面对，所以我也不希望给自己太大的压力，怕这样反而会适得其反。”

杨佳敏也补充说，如今的女单赛场也是高手如云，球员必须百分百发挥出水平才有可能赢得胜利。“现在就希望自己能保持稳定发挥，在每场比赛过后，会和教练团队进行讨论，提升不足之处。”

骆建佑在今年取得的个人最佳战绩，是在年初举行的印度公开赛获得亚军。随后他状态持续低迷，在好些赛事遭遇一轮游，直到上月的印度尼西亚大师赛才有所起色，闯入半决赛。在上个月底进行的马来西亚公开赛中，骆建佑两局不敌香港的李卓耀，再次止步首轮。

谈及对本届赛事所做的准备，骆建佑说：“教练为我制定了战术，我们也回看了比赛录像，然后再一起商量哪些地方可以改进。”

羽坛夫妻档许永凯／陈薇涵组合也表示，在羽球众多赛事中，新加坡公开赛对他们来说意义重大。“因为能够在主场球迷面前打比赛，永远是最特别的。”

首轮比赛，骆建佑将面对世界排名第29的法国选手布里斯·勒沃德兹（Brice Leverdez），杨佳敏将迎战资格赛晋级的对手，许永凯／陈薇涵则将在混双首圈赛对垒世界排名第10的丹麦组合马蒂亚斯·克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／亚历山德拉·博尔（Alexandra Boje）。

目前半决赛和决赛门票已售罄，只剩今天至周五比赛的门票。感兴趣的公众可上ticketmaster.sg网站购票，成人票价从30元起。