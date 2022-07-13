英超季前友谊赛 曼联主帅滕哈格首秀大胜利物浦

这是荷兰籍主帅滕哈格执教曼联的首场比赛，他带领球队在曼谷拉加曼加拉体育场踢出精彩表现，4比0大败宿敌利物浦。

（曼谷综合电）双红会的季前赛星期二（7月12日）晚上在泰国曼谷开打，为英超新赛季热身，“红魔”曼联（Man Utd）最终以4比0横扫“红军”利物浦（Liverpool）。

曼联在2021-22赛季的联赛排行榜排名第六位，利物浦则以一分之差屈居曼市获得亚军，两队上赛季在英超两次交手，利物浦主场4比0、客场5比0双杀曼联。但来到这场季前赛，红魔上半场就凭借桑乔（Sancho）、弗雷德（Fred）和马夏尔（Martial）以三球领先。

曼联比利物浦还要提早一天抵达曼谷，葡萄牙籍射脚克·罗纳尔多（Ronaldo）目前还未归队，因此缺席本场比赛。

尽管这是一场商业比赛性质的友谊赛，头号球星罗纳尔多也没有前来助阵，曼联依旧展现出十足拼劲。眼看0比3远远落后，利物浦主帅克洛普（Klopp）中场前连换10人，下半场才逐渐让主力出场。

前锋桑乔第12分钟禁区内推远角破门，助曼联首开纪录。利物浦后防不稳，半个小时后在三分钟内被曼联连续破门，弗雷德第30分钟吊射扩大优势，马夏尔三分钟后锦上添花。

下半场易边再战后两队长达30分钟没有进球，曼联的20岁小将佩利斯特里（Pellistri）在第76分钟挺身而出，他接过边锋迪亚洛（Diallo）的传球，将比分改写至4比0。

本赛季曼联和利物浦两队的阵容都发生了不小的变化，前者目前为止只引进左后卫马拉西亚（Malacia）一名新兵，但波格巴（Pogba）、林加德（Lingard）和卡瓦尼（Cavani）等球员都已离队。

至于利物浦，除了主力马内（Mane）转会将对球队造成打击，其他球员如南野拓实和奥里吉（Origi）的离开不会对目前阵容有太多影响。

腾哈格：不交易罗纳尔多

曼联和利物浦的新援马拉西亚和努涅斯（Nunez）都在这场比赛迎来球队生涯处子秀。由于近日有许多罗纳尔多想离队的传闻，5月正式上任红魔主帅的腾哈格（ten Hag）赛前在记者会上坚称这名葡萄牙球星不会转会。

他说：“由于个人原因，他（罗纳尔多）没有和我们一起征战。罗纳尔多在我们新赛季的计划内，事情就是这样，我很期待和他合作。我有读到他想离开的报道，但是我想说的是他不会被交易，他在我们的计划内，我们希望能一起取得成功。”

“在这个问题出现之前，我和他有过谈话，谈得很愉快。这是我和他之间的事，我可以确定的是聊得很开心。”