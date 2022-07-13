连续两场逆转对手我国郑加恒晋级正赛

郑加恒昨天在新加坡羽毛球公开赛上演处子秀，连续两轮逆转对手晋级，黑马姿态尽显。他说，能够赢得这两场比赛对他来说是一次很好的突破。

新加坡羽毛球公开赛昨天结束首日赛程，我国男单选手郑加恒在资格赛中先后逆转丹麦选手维克多·斯文德森（Victor Svendsen）和马来西亚选手詹俊为，成功闯进正赛。

首轮比赛面对斯文德森，郑加恒开局未能进入状态，一直处于下风，直到比赛后半程状态才有所回暖。

然而，郑加恒在20比18率先抢到局点后遗憾未能把握住机会，被对手反超，结果以24比26输掉第一局。

次局双方打得更为激烈，整局下来分差均不超过3分。最终郑加恒以21比18惊险取胜，将大比分扳至1比1平。

决胜局，戏剧性的一幕发生了。由于郑加恒因在发球时多次向对手示意自己还未准备好，结果在4比6落后时吃到一张黄牌，这让他心态大受影响，连丢4分。暂停回来后，郑加恒似乎任督二脉打通，网前搓球、拉吊突击，再配合娴熟多变的技术，送给对手一波9比0，最终以一记飞身扣杀为比赛画下句点，比分为21比14。

进入到资格赛第二轮后，郑加恒遇到了劲敌詹俊为。

两人上个月刚有过两次交手，郑加恒在意大利和丹麦惨遭“双杀”，并两次“吞蛋”。昨天回到主场，郑加恒踌躇满志，复仇心切。

首局比赛，两人多拍僵持难分伯仲，直到詹俊为送出一记扣杀才以29比27分出胜负。

次局郑加恒以21比19取胜，将大比分扳平。决胜局，郑加恒再现黑马姿态，在13比20落后的情况下毫不退缩，稳扎稳打连追8分，最终以23比21惊险拿下比赛。

这是郑加恒首次出战新加坡羽毛球公开赛，下个月将迎来22岁生日的他在赛后也为自己昨天的表现做出总结。他认为，能够赢得这两场比赛对他来说是一次很好的突破。

对手退赛 蔡惠珍直接晋级

他说：“自从4月以来，除了东运会外，其他的比赛几乎都是惨遭一轮游，不论是在心态上，还是在场上的节奏，都受到了很大的影响。”

很高兴这次能够在主战场取得突破。明天我将继续从零开始，好好地冲击对手。”

郑加恒现世界排名第90位，斯文德森世界排名第62位，詹俊为世界排名第73位。郑加恒将在正赛首轮对垒印度尼西亚好手汤米·苏吉亚托（Tommy Sugiarto）。

女单方面，由于斯洛伐克选手玛蒂娜在资格赛中退赛，世界排名第166位的我国选手蔡惠珍直接晋级。

其他选手方面，男双组合高永杰／漥纯佑、郭俊良／黄光良，和混双组合高永杰／黄嘉盈昨天成功在资格赛中突围，晋级正赛。男双许永凯／骆建贤组合2比1淘汰印度组合，晋级正赛第二圈。女双组合金羽佳／黄嘉盈不敌印尼组合，无缘晋级。