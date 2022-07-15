利物浦水晶宫今晚本地开战 克洛普：继续轮替球员上场

利物浦将在今晚于国家体育场大战英超同袍水晶宫，球队能否在上仗惨败给曼联后扳回一城令人关注。

“红军”利物浦（Liverpool）星期二（7月12日）在他们今夏亚洲行的第一站曼谷以0比4惨败给死对头“红魔”曼联（Manchester United），今晚在新加坡国家体育场对垒另一支英超球队水晶宫（Crystal Palace）能否扳回一城？

利物浦虽在上季英超与欧洲冠军联赛与冠军失之交臂，但他们包揽了两个国内杯赛冠军，整体来说度过了一个非常成功的赛季，因此他们日前惨吞曼联四个光蛋，无疑让人大跌眼镜。

然而，利物浦主帅克洛普（Klopp）却在星期四傍晚举行的渣打新加坡杯赛前记者会上表示，那只是一场热身赛，不用太在意。

在对垒曼联的比赛中，一共有32名利物浦球员获得了上场机会。

克洛普认为，每名球员获得约30分钟的比赛时间是球队在该场比赛的最大收获。

若塔与阿利森上阵成疑

当被问及今晚对水晶宫是否会出现一样的情况时，他说：“或许会有些改变，但大致相同，我们不可以用季前友谊赛的战绩来下定论。上季是我经历过最高强度的赛季，我们必须给球员们足够的时间休息，况且一些国际球员在对垒曼联比赛前三天才回来。季前热身赛很重要，但更重要的还在后头。上仗0比4是个残酷的结果，但它毕竟已经发生，看看明天我们能做些什么。”

利物浦这次带了由37名球员组成的阵容浩浩荡荡前来亚洲，不过上季表现抢眼的前锋若塔（Jota）上仗却完全没上场。克洛普透露，那主要是因为若塔上季受伤，他为了安全起见将他收起。尽管若塔在星期三恢复正常训练，但倒霉的他却又在训练中伤及旧患，必须进一步检查才能确定今晚能否上场。除了若塔之外，首席门将阿利森（Alisson）也有伤在身，今晚上阵成疑。

相较于利物浦，首次将新加坡作为季前热身赛目的地的水晶宫则只有26名球员随行，原因是多名球员因伤或没有接种疫苗无法入境，其中就包括两名主力前锋扎哈（Zaha）与邦泰凯（Benteke）。

新加坡是水晶宫亚洲行的第一站，之后他们将前往澳大利亚，不过在本仗之前，他们已在国内进行了两场热身赛，并取得了一胜一和的战绩。

尽管利物浦上仗惨败给曼联，但水晶宫主帅维埃拉却（Vieira）却认为，与阵利物浦交手永远不会轻松，但这是个很好的锻炼机会。

的确，水晶宫自2017年4月以来，对利物浦已遭遇了11连败，今晚要力擒红军绝非易事。

克洛普：让努涅斯发挥潜力

乌拉圭前锋努涅斯（Nunez）是红军今夏最重磅引援，因此他在对垒曼联的利物浦首秀中面对空门将球踢飞的视频很快就在网上疯传。

对此，克洛普说：“我相信他的潜力，而让他发挥出最强潜力是我的责任。我可以肯定那不会是他最后一次浪费机会，因为世界上没有前锋是不会痛失良机的，但新球员需要时间适应，况且这只是他的第一场比赛。”

逾万人争睹利物浦训练

赛前记者会后，利物浦球员随即聚集球场进行公开训练。

超过一万名球迷购票入场争赌这场训练赛，比2009年多了近一倍。

红军球员在进行热身后，穿上绿、白、黄三色的背心分成三组，一组在半场练配合，另外两组则进行对抗赛。

红军们个个不敢怠慢，以全速对抗，要求务必尽快恢复比赛状态。

最后阶段，球员们则轮流练习射门。整场训练赛在约傍晚7时40分结束，克洛普随即带队绕半圈向球迷挥手致意，球迷们兴奋地给予热烈掌声，将现场气氛推向高潮。

由利物浦对水晶宫的渣打新加坡杯将在今晚8时35分于国家体育场隆重引爆。